CONFERENZA STAMPA MISTER VANOLI - 1 NOVEMBRE 2026

Tra la febbre dei punti salvezza e il profumo di ambizioni europee, la decima giornata di Serie A si chiude al Mapei Stadium di Reggio Emilia con uno scontro diretto dal sapore di spartiacque. Sassuolo e Fiorentina incrociano i tacchetti in una sfida in cui la tattica rischia di essere spazzata via dalla gestione emotiva dei 90 minuti. Dal Wind Tre Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, Paolo Vanoli ha tracciato la rotta della vigilia con lucida determinazione analitica. E le sue parole svelano che la partita vera, prima ancora che sul rettangolo di gioco, si giocherà nella testa della sua squadra.

Se la Fiorentina finora ha lasciato per strada punti sanguinosi, la causa principale non va cercata in un deficit d'ingegno tattico o di qualità tecnica. L'analisi di Paolo Vanoli sposta la lente d'ingrandimento sulla tenuta psicologica di un gruppo ancora in fase di assestamento: più che limiti strutturali, le sbavature e le amnesie nei momenti chiave somigliano a peccati di gioventù emotiva di una rosa che deve imparare a reggere l'urto delle pressioni: "Le nostre partite sono da considerarsi sempre tutte gare importanti. Dobbiamo però anche ammettere che gli errori fatti ad oggi nascono fondamentalmente per questioni di maturità".

L'ampiezza di vedute del tecnico va ben oltre la semplice contingenza del risultato immediato. C'è la consapevolezza profonda che ogni passaggio, o dettaglio influisca direttamente su "quello che stiamo costruendo": una struttura tattica e mentale a lungo termine che non può prescindere dalla maturazione dei singoli. La tenuta psicologica non si acquista sul mercato, ma si forgia accettando che l'errore sia parte del percorso; a patto, però, che non trasformi la manovra in una costante rincorsa affannosa.

Approfondimenti Tensione al Franchi alla 9ª giornata

La trasferta di Reggio Emilia nasconde insidie velenose. Di fronte c'è un Sassuolo sornione, infarcito di veterani della categoria in grado di punire al minimo sbilanciamento la troppa foga avversaria. È qui che Vanoli veste i panni del maestro tattico e del pompiere emotivo, avvertendo i suoi che la smania di sbloccare subito la gara può trasformarsi nel più letale dei boomerang. Non a caso, la preparazione a questo match si è focalizzata in gran parte sul "recupero delle energie mentali", la vera moneta di scambio per mantenere lucidità nelle fasi cruciali dell'incontro.

La ricetta del mister unisce il bilancino di precisione difensivo con la sciabola offensiva. Restare compatti ed evitare di farsi attirare in avanti fuori tempo ("non farsi ingolosire") rappresenta il prerequisito per non concedere ripartenze mortali. Al contempo, la "cattiveria sotto porta" richiesta non è un semplice orpello motivazionale, ma la capacità cinica di trasformare la mole di gioco prodotta in gol pesanti per orientare subito l'inerzia della sfida.

Nell'era dei giudizi umorali che cambiano ad ogni soffio di vento, Vanoli traccia una linea netta a difesa del proprio spogliatoio. Il contrasto tra l'impatto travolgente del debuttante Oulai e le critiche feroci piovute su Nicolò Fagioli offre all'allenatore l'occasione per spegnere facili entusiasmi e ristabilire gli equilibri interni, schermando i propri talenti dalle montagne russe dell'ambiente.

Vanoli veste i panni dello scudo protettivo: valorizza l'energia fresca di Oulai ma blinda Fagioli, un elemento eclettico e fondamentale per la costruzione del gioco. Proteggere un profilo duttile come Fagioli dalla pressione mediatica affrettata non è solo una scelta di gestione umana, ma una precisa necessità tattica: la fluidità del centrocampo viola ha bisogno che i suoi interpreti chiave tentino la giocata e rischino il filtrante senza la zavorra psicologica del terrore dell'errore.

Passando dalla gestione degli umori alla lavagna tattica, Vanoli ha tracciato indicazioni chiarissime per trasformare il volume di gioco in correzioni concrete di una classifica deficitaria:

Attaccare meglio la porta e servire le punte: Il tandem d'attacco Beto-Pellegrino necessita di un rifornimento costante e di qualità. La chiave risiede nel favorire il lavoro degli esterni per arrivare al cross dal fondo con i tempi giusti: solo sfruttando la presenza fisica e il fiuto del gol dei due attaccanti nel cuore dell'area di rigore la Fiorentina potrà occupare l'area avversaria con la dovuta cattiveria.

necessita di un rifornimento costante e di qualità. La chiave risiede nel favorire il lavoro degli esterni per arrivare al cross dal fondo con i tempi giusti: solo sfruttando la presenza fisica e il fiuto del gol dei due attaccanti nel cuore dell'area di rigore la Fiorentina potrà occupare l'area avversaria con la dovuta cattiveria. Sfruttare la duttilità di Gonçalves: L'impiego di Gonçalves nel ruolo di mezz'ala ibrida rappresenta la mossa strategica per dare ritmo e respiro alla mediana. Capace di raccordare la linea mediana con il reparto avanzato, la sua versatilità permette di ricamare il gioco, garantire ampiezza di manovra e offrire inserimenti negli spazi aperti dai movimenti di Beto e Pellegrino.

Questa ricerca di polivalenza tattica è la risposta pragmatica ideata da Vanoli per eliminare quei vuoti d'aria che finora hanno compromesso le prestazioni e frenato la corsa in campionato. La sfida di Reggio Emilia tra Sassuolo e Fiorentina rappresenta un bivio cruciale per la stagione di entrambe le squadre, in un momento in cui i punti in palio pesano il doppio. Paolo Vanoli ha tracciato il solco unendo rigore tattico, protezione del gruppo ed esortazione alla tenuta psicologica.