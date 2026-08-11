Unifi: scomparso Alberto Marradi

È morto Alberto Marradi, professore emerito di Sociologia generale dell’Università di Firenze, docente di Metodologia delle scienze sociali e studioso di fama internazionale. La sua attività accademica lo ha portato a insegnare anche in importanti università del Sud America, contribuendo alla formazione di generazioni di studiosi.

“Con Alberto Marradi scompare una figura di grande valore della cultura e della ricerca toscana – dichiara Cristina Manetti, assessora regionale all’Università e alla ricerca –. Un maestro rigoroso e appassionato, conosciuto e stimato a livello internazionale, che ha dedicato la sua vita allo studio, all’insegnamento e alla formazione dei giovani. Alla famiglia, ai colleghi e alla comunità dell’Università di Firenze esprimo il cordoglio e la vicinanza della Regione Toscana”.

Sergio Giudici, nato nel 1967, era docente e ricercatore dell’Università di Pisa ed associato alla Sezione di Pisa dell’INFN. Sergio ha interpretato il proprio ruolo di docente e ricercatore con uno spirito aperto, eclettico e innovativo, offrendo contributi significativi in numerosi ambiti. Dopo la laurea all’Università di Torino e il perfezionamento alla Scuola Normale Superiore, ha partecipato agli esperimenti NA48 e NA62 del CERN, dedicandosi alla fisica delle particelle ed approfondendo aspetti legati ai metodi Monte Carlo.

Proprio da questa esperienza nacque l’idea di istituire un corso sui metodi Monte Carlo, molto apprezzato dagli studenti e dalle studentesse di fisica delle particelle e di fisica medica. La sua curiosità e il desiderio di condividere la conoscenza lo hanno portato a dedicarsi con crescente impegno alla divulgazione scientifica. Nel 2014 è diventato responsabile della Ludoteca Scientifica, un’iniziativa che ogni anno avvicina alla scienza migliaia di studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Questa esperienza è proseguita con la nascita del Museo degli Strumenti di Fisica (Sistema Museale d’Ateneo) di cui Sergio è stato il primo direttore. In questo ruolo ha contribuito in modo determinante alla crescita del Museo e della Ludoteca, promuovendo numerose attività rivolte alle scuole e al grande pubblico, fra le quali il Festival Luna50 nell’estate del 2019 e il Festival di Teatro e Scienza “Immagina” nel 2025. È stato promotore, inoltre, della progettazione iniziale e del coordinamento per l’Università di Pisa di STEM UP, un’iniziativa di orientamento e formazione nelle discipline scientifiche sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale.

Il costante confronto con studenti, studentesse e docenti delle scuole ha alimentato anche il suo profondo interesse per la formazione degli insegnanti. Con entusiasmo e passione ha contribuito alla nascita del Corso di laurea destinato ai futuri maestri e alle future maestre, partecipando alla progettazione e alla docenza dell’insegnamento di Fondamenti e didattica della fisica e della chimica. Persona eclettica e di vasta cultura, Sergio affiancava all’amore per la fisica una profonda passione per la musica, in particolare per quella barocca.

Questa passione lo ha portato ad organizzare incontri dedicati al dialogo tra musica e scienza, un percorso culminato anche nella pubblicazione del volume divulgativo "Musica, scienza e linguaggio". Le colleghe e i colleghi lo ricordano con profondo affetto e gratitudine per la generosità, l’entusiasmo e la dedizione con cui ha saputo condividere la sua conoscenza e le sue passioni.