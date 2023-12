I mercati di Natale in Toscana

Dal cesto anti-influenza con la frutta e gli ortaggi di stagione che aiutano il nostro organismo ad alzare in maniera naturale le difese immunitarie destabilizzate dall’arrivo del freddo al cesto piccante a base di peperoncino o all’aglione della Valdichiana, dal primo panettone contadino con i frutti di bosco alle stelle di Natale solidali per contribuire alla costruzione di una casa di accoglienza per i famigliari dei bambini ricoverati fino alle versioni golose con nocciole e pralinati Made in Tuscany, packaging riciclati oppure personalizzabili fai-da-te sulla base dei gusti e delle preferenze del destinatario. Tra le proposte non mancano i cesti con i prodotti dell’agricosmetica.

Sono alcune delle idee regalo da mangiare e da condividere proposte dalle aziende agricole di Campagna Amica in occasione dei mercati contadini ed degli eventi natalizi in programma per tutto il periodo delle festività nelle città della nostra regione. L’iniziativa è promossa da Coldiretti Toscana e Campagna Amica. Primo appuntamento sabato 9 dicembre (dalle ore 8.30 alle 12.00) ai mercati di Arezzo (via del Mincio, 2), Bibbiena (Piazza Generale Sacconi), Grosseto (via Roccastrada, 2), Firenze (Parco delle Cascine, Lucca alla mostra mercato “Il Desco” (Real Collegio) e Siena (via Paolo Frajese 11/13).

Nei mercati, per tutta la mattina, saranno allestiti stand e postazioni dedicate al Natale con l’esposizione dei cesti e dei regali enogastronomici, dimostrazioni di cucina da parte dei cuochi contadini e consigli per preparare il pranzo di Natale.

Approfondimenti Domenica 10 dicembre 2023 Festa di Natale al Galluzzo

Con l'accensione delle luminarie allo Storico Mercato Centrale è cominciato ufficialmente il Natale in San Lorenzo. Un calendario ricco, pensato per grandi e piccini, e realizzato dal Consorzio dello Storico Mercato Centrale in collaborazione con le associazioni Firenze Regna, I Sopravvissuti del San Lorenzo e Insieme per San Lorenzo.

Sabato 16 dicembre (ore 12) saranno dispensate Ricette e aneddoti della cucina tradizionale mentre giovedì 21 (ore 12) a cura dell’associazione Firenze Regna appuntamento con La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene dal primo libro di cucina di Pellegrino Artusi alle ricette moderne al Mercato Centrale. Al centro del piano terra verrà allestito una specie di salotto con protagonisti Mario Barchielli e Luciano Artusi. Giovedì 28 dicembre (ore 12) gli chef si cimenteranno in un Menù del Cenone a cura dell’associazione Firenze Regna con veri e propri showcooking delle ricette della tradizione.

Domenica 7 gennaio (ore 16) gran finale con la Tombolata di San Lorenzo con i premi messi in palio dalle botteghe del rione che si terrà al Ristorante Da Pinocchio (piazza del Mercato Centrale) a cura dell’associazione Insieme per San Lorenzo. Infine, domenica 24 e domenica 31 dicembre l'apertura straordinaria del Mercato Centrale dalle 8 alle 17.

"Con questo calendario di iniziative vogliamo valorizzare luoghi, spazi della cultura, della tradizione e del folklore e soprattutto lanciare un messaggio di fiducia a cittadini, famiglie, imprese e visitatori. E' il nostro modo di dire grazie alla città che ci accoglie e a chi non smette di sostenerci" sottolinea Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale.

"A Firenze "la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene" ha origini antiche, dal Vasari ai giorni nostri dove, in una vera e propria istituzione storica della città come lo Storico Mercato Centrale di San Lorenzo, la spesa quotidiana è per il fiorentino l'occasione di conoscere ricette e consigli provenienti dalla tradizione culturale che si tramanda da secoli, di generazione in generazione, in Toscana. Proprio a Firenze è stato redatto da Pellegrino Artusi il primo ricettario della cucina italiana, attraverso il quale Firenze Regna, con intellettuali della città e insieme agli operatori del mercato, vuole presentare ai fiorentini i propri menù per le imminenti festività attraverso segreti, aneddoti e incontri in cui la fiorentinità si riscopre tra i banchi del Mercato mediceo" ha aggiunto Giacomo Criscenti, presidente Associazione Firenze Regna.

EMPOLI

Con il Natale alle porte anche il Mercatale in Empoli si prepara. Idee regalo da leccarsi i baffi. Gusto, qualità e tanta bontà, dal produttore al consumatore. Appuntamento sabato 9 dicembre 2023, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella a due passi dal parco Mariambini, dal centro cittadino e dalla Tosco Romagnola.

Tornano le succose arance di Ribera dell’azienda agricola Geri Perricone. Saranno presenti le aziende agricole Fustolatico di Cerreto Guidi, che porterà vino e olio evo, pasta e farine di grani locali, l’azienda agricola Scarselli Marco di Fucecchio con le verdure di stagione. Tornerà Pino Mariella e le caratteristiche arance di Tursi dalla Basilicata.

E ancora, il pane del Forno Romolino, il vino, l'olio e le verdure dell'azienda agricola San Pierino di San Casciano e la birra di Pan'da do, l’azienda Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi, pasta di grano antichi, l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi e salumi, l’azienda agricola la Contadina con formaggi caprini, la Macelleria Marco con salumi e carne di vitello, maiale e pollame.Infine, l’azienda agricola di Luigina d’Ercole con le verdure di stagione.