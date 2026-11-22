L’Italia si trova oggi a un bivio cruciale della propria storia industriale ed economica. Da un lato, c’è la spinta imprescindibile verso la decarbonizzazione e la sostenibilità; dall’altro, emerge la cruda realtà di una persistente e profonda vulnerabilità esterna. Garantire approvvigionamenti affidabili e contenere i costi della bolletta per famiglie e imprese non è soltanto una questione di disponibilità di risorse, ma una sfida che impatta direttamente sulla competitività del nostro sistema produttivo e sul potere d'acquisto dei cittadini. La sicurezza energetica, infatti, si gioca sulla capacità infrastrutturale e su una visione strategica di lungo periodo.

I dati ufficiali relativi al 2023 mostrano una dipendenza energetica dell’Italia dall’estero pari al 75,4%, un valore che colloca il nostro Paese ai vertici europei per esposizione ai mercati internazionali. Questa fragilità strutturale rende il sistema nazionale fortemente esposto alle tensioni geopolitiche globali e alle brusche fluttuazioni dei prezzi. Per comprendere come orientare il futuro dell'energia nel nostro Paese, è necessario analizzare in dettaglio i quattro punti di svolta — e i relativi paradossi — che caratterizzano l'attuale transizione energetica italiana.

Primo posto in Europa per vulnerabilità

L’Italia rappresenta l’anello più debole tra i grandi Paesi dell’Unione Europea in materia di autosufficienza energetica. Oltre tre quarti del fabbisogno nazionale dipendono dalle importazioni nette, determinando una condizione di rischio costante per l'economia nazionale.

Questa vulnerabilità è legata a doppio filo al ruolo strutturale del gas naturale, che continua a costituire la spina dorsale della generazione elettrica. Nel 2025, le centrali a gas hanno prodotto ben 126.860 GWh, superando la produzione di qualsiasi singola fonte rinnovabile. Di conseguenza, anche quando l'elettricità viene generata su suolo italiano, la sua sicurezza e il suo prezzo finale restano ancorati all'importazione del combustibile fossile.

Sebbene la diversificazione dei fornitori e il rafforzamento delle infrastrutture (con oltre 18,5 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio, di cui 4,62 miliardi destinati alla riserva strategica) abbiano accresciuto la resilienza del sistema, essi non eliminano la dipendenza dall'estero. Ne è stata un chiaro esempio la crisi dello Stretto di Hormuz del febbraio 2026: a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran, l'innesco delle ostilità e la conseguente contrazione dei transiti marittimi hanno sottratto temporaneamente quasi il 20% dell'offerta mondiale di gas naturale liquefatto, provocando un'immediata fiammata dei prezzi a livello globale.

Paese UE Dipendenza Energetica dall'Estero (2023) Italia 75,4% Spagna 68,3% Germania 66,8% Francia 44,8%

Dalla trappola del gas a quella tecnologica: il rischio della dipendenza dalla Cina

Sostituire i combustibili fossili con le fonti pulite è l'unica strada percorribile per la decarbonizzazione, ma non garantisce in modo automatico il raggiungimento dell'autonomia energetica. Il rischio concreto è quello di scambiare la dipendenza da petrolio e gas con una nuova subordinazione tecnologica, mineraria e manifatturiera.

Tutti i componenti fondamentali per la transizione verde — come pannelli fotovoltaici, turbine eoliche, batterie e tecnologie di rete — dipendono da materie prime critiche e catene del valore fortemente concentrate nei mercati esteri, in particolare nella Repubblica Popolare Cinese. Questo fattore diventa decisivo alla luce della crescita del fabbisogno elettrico nazionale, destinato a salire dai 311,3 TWh del 2025 a 362 TWh nel 2030. Tale aumento rappresenta un incremento di circa 56 TWh rispetto ai livelli del 2023, spinto dall'elettrificazione dei consumi civili, dalla diffusione delle pompe di calore, dalla mobilità elettrica e dall'esplosione dei carichi digitali.

Per evitare nuove trappole strategiche, l'Italia e l'Europa dovranno sviluppare capacità industriali interne, investendo nella raffinazione dei minerali, nel riciclo delle materie prime seconde e nel controllo diretto delle filiere.

Il "cuore caldo" geotermico della Toscana

In un quadro nazionale dominato da incertezze e importazioni, la geotermia toscana rappresenta un modello straordinario di risorsa pulita, programmabile e a chilometro zero, spesso trascurato nel dibattito pubblico e politico principale.

La storia di questa risorsa affonda le radici negli usi termali di Etruschi e Romani, per poi evolversi nel 1818 con l'industria chimica avviata da Francesco Larderel e toccare la svolta nel luglio 1904, quando il Principe Ginori Conti riuscì ad accendere 5 lampadine grazie al vapore terrestre. Nel 1913 entrò in funzione a Larderello la prima centrale elettrica geotermica al mondo.

Oggi, il complesso gestito da Enel Green Power nelle province di Pisa, Siena e Grosseto conta 34 centrali geotermoelettriche (per un totale di 37 gruppi di produzione). Con circa 5,5 miliardi di kWh prodotti all'anno, la geotermia copre oltre il 33% del fabbisogno elettrico della Regione Toscana e costituisce il 70% della sua produzione da fonti rinnovabili. Tra gli impianti spicca quello di Valle Secolo che, con i suoi 120 MW di potenza installata, è la centrale geotermica più grande d'Europa. Oltre all'elettricità, la risorsa fornisce calore a 13 mila utenti residenziali, aziende e 26 ettari di serre, alimentando una filiera turistica e agroalimentare da oltre 60 mila visite all'anno.

In occasione della visita alle strutture di Larderello nel novembre 2026, il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, ha sottolineato il valore istituzionale e globale di questo modello: “È stata una giornata davvero importante in termini di confronto e di contenuti, che ci ha dato modo di toccare con mano la realtà di un’energia rinnovabile nata e sviluppata nel territorio pisano e diventata modello a livello globale. Un ringraziamento sincero a Enel Green Power per la gestione sostenibile di questa risorsa e per l’accoglienza che ci ha riservato, nello spirito di dialogo e collaborazione che da sempre contraddistingue il rapporto tra Istituzioni e aziende a beneficio dei territori e delle comunità locali.”

Il boom del solare e lo stallo dell'eolico: la battaglia sulle "aree idonee"

Mentre la geotermia rappresenta una garanzia locale consolidata, la crescita delle rinnovabili su scala nazionale viaggia a due velocità. Il fotovoltaico sta vivendo un'espansione imponente, essendo passato da una produzione di 25.039 GWh nel 2021 a 45.001 GWh nel 2025, con un incremento prossimo all'80%.

Nel 2025, a fronte di una produzione rinnovabile complessiva di 132.328 GWh, l'idroelettrico ha registrato 41.961 GWh mentre l'eolico è rimasto fermo a 21.589 GWh. La differenza risiede nella natura stessa delle installazioni: se l'idroelettrico dipende dalle precipitazioni e il solare beneficia della capillarità dei tetti residenziali e industriali, l'eolico sconta forti oscillazioni e un grave stallo autorizzativo. Questo blocco è alimentato da resistenze territoriali e ostacoli ideologici — spesso bollati dagli addetti ai lavori come vere e proprie "paure medioevali" — legate alla tutela del paesaggio, a fenomeni di NIMBYismo locale e a iter burocratici comunali estenuanti.

Per superare queste paralisi, le istituzioni regionali si stanno mobilitando per definire regole certe. Un esempio emblematico arriva dal Consiglio Regionale della Toscana, che ha convocato una seduta per il 25 novembre 2026 — preceduta dai lavori decisivi delle commissioni Ambiente e Sviluppo economico del 23 novembre, presiedute rispettivamente da Gianni Lorenzetti e Brenda Barnini — per approvare il testo unificato sulle fonti rinnovabili. Accorpando l'individuazione delle "aree idonee" e la semplificazione delle procedure amministrative, il provvedimento punta a stabilire chiaramente dove e come installare i nuovi impianti, evitando frammentazioni normative e blocco dei cantieri.

La transizione energetica dell'Italia dimostra chiaramente che non esistono "pallottole d'argento" o soluzioni prive di compromessi. Nemmeno il nucleare di nuova generazione, spesso invocato come pilastro di continuità per la sua programmabilità a basse emissioni, rappresenta una risposta immediata: restano infatti aperti nodi complessi legati agli elevati costi di capitale, ai tempi di costruzione, alla maturità commerciale dei reattori modulari, alla ricerca del consenso sociale e alla gestione definitiva dei rifiuti radioattivi.

Per costruire una vera sovranità energetica, l'Italia non può limitarsi a cambiare la fonte primaria di approvvigionamento, ma deve pianificare la propria politica industriale. Ciò richiede scelte precise: accelerare sugli accumuli commerciali, modernizzare la rete di trasmissione nazionale e sostenere il reshoring delle filiere manifatturiere pulite.