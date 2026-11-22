Rush finale per Ponte al Pino. La prossima settimana sono in programma i lavori di asfaltatura finale a cura di RFI propedeutici all’apertura al transito anche della terza corsia prevista per sabato 28 novembre. Una programmazione stringente.

L’intervento è articolato in tre fasi: prima si lavora sulla carreggiata con rifacimento e segnaletica e conseguente chiusura al traffico; a seguire sarà completato ’intervento sui giunti alle due estremità del ponte, lavorando separatamente sulle due semicarreggiate che quindi saranno chiuse una per volta.

In dettaglio:

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Prima fase. Inizia lunedì 23 novembre con la chiusura totale della circolazione. Il provvedimento scatterà alle 14.30 e proseguirà fino alle 6.30 di martedì 24 novembre. In questa finestra temporale saranno effettuate le lavorazioni di fresatura e asfaltatura necessarie per procedere con l’intervento.

Seconda fase. Dalle 6.30 martedì 24 alla stessa ora di giovedì 26 novembre il ponte sarà riaperto parzialmente consentendo il transito solo in direzione di via del Pratellino. La direttrice verso via Masaccio sarà invece chiusa per consentire i lavori sul giunto.

Terza fase. Dalle 6.30 di giovedì 26 alle 10 di sabato 28 novembre la configurazione verrà ribaltata: sarà chiusa la corsia in direzione Pratellino e il transito sarà consentito nella direzione opposta, verso via Masaccio. Questo per consentire l’intervento sul giunto opposto.

Dalle ore 10 di sabato 28 novembre, al termine dei lavori, sarà ripristinata la circolazione sulle tre corsie nella configurazione definitiva: quindi due corsie verso via Masaccio e una in direzione opposta.

Questi provvedimenti disposti per il completamento dei lavori di asfaltatura daranno luogo a una serie di ulteriori modifiche di circolazione.

Nella prima fase oltre alla chiusura del ponte in entrambi i sensi di marcia scatteranno il senso unico in via del Pratellino da piazza Vasari verso via del Campo di Arrigo, il divieto di transito in via Marconi (solo la corsia lato numeri civici pari dal numero civico 126 a via del Pratellino) e in via degli Artisti (dal numero civico 18 a via Vasari solo sulla corsia centrale in direzione di via del Pratellino).

Nella seconda fase, quella la chiusura della direttrice verso via Masaccio, oltre al senso unico su piazza Vasari (verso via del Pratellino) e su via del Pratellino (verso via Campo d’Arrigo), sarà ancora chiusa la corsia lato numeri civici pari di via Marconi (dal numero civico 126 a via del Pratellino).

La terza fase, che prevede lo stop ai veicoli diretti in via del Pratellino, vedrà anche l’istituzione di un senso unico in piazza Vasari (verso via Luca Giordano) e di nuovo il divieto di transito sulla corsia centrale via degli Artisti in direzione di via del Pratellino (dal numero civico 18 a piazza Vasari).

Per le modifiche ai percorsi delle linee del TPL consultare i canali di Autolinee Toscane www.at-bus.it