Muoversi a Firenze è da un esercizio di equilibrio tra l'orgoglio per una città che si rinnova e la sfida quotidiana di superare il prossimo cantiere. Da un lato c'è l'avanzamento delle grandi infrastrutture pubbliche – dall'estensione della rete tranviaria alla posa della fibra ottica, fino all'illuminazione pubblica– dall'altro c'è l'impatto concreto sulla fluidità del traffico e sulla routine di chi vive e lavora in città.

A partire da lunedì 9 novembre, una nuova serie di interventi trasformerà temporaneamente la mappa della mobilità fiorentina. Tra interventi strategici nel cuore del centro storico, cantieri notturni pensati per minimizzare i disagi diurni e riqualificazioni nei quartieri periferici, orientarsi diventa fondamentale. Ecco la guida completa e dettagliata per pianificare gli spostamenti, conoscere le deviazioni ed evitare di rimanere bloccati nel traffico.

I lavori di completamento della linea tranviaria verso Bagno a Ripoli compiono un passo in avanti, concentrandosi sulle finiture delle infrastrutture e sulle aste fluviali. Da lunedì 9 novembre scattano le operazioni per il completamento dei parapetti e del rivestimento del Ponte Caterina e Nadia Nencioni. Se le corsie veicolari resteranno regolarmente percorribili, le limitazioni impatteranno in modo significativo la mobilità dolce e ciclopedonale.

Date e divieti chiave per i percorsi pedociclabili:

Dal 9 al 23 novembre : Divieto di transito su entrambi i percorsi pedociclabili del Ponte Nencioni .

Divieto di transito su entrambi i percorsi pedociclabili del . Dal 24 novembre al 7 dicembre: Riapertura del percorso lato centro; il lato viadotto Marco Polo rimarrà chiuso al transito pedonale e ciclabile.

La zona dei lungarni vedrà inoltre importanti interventi per le sistemazioni urbane e la posa delle rotaie:

Sistemazioni urbane e semafori : Da lunedì 9 fino al 30 novembre, in orario notturno (21-6), saranno attivi restringimenti di carreggiata in lungarno Colombo e lungarno del Tempio, all'altezza delle intersezioni con via Piagentina e via Campofiore , per il passaggio dei cavi semaforici.

Da lunedì 9 fino al 30 novembre, in orario notturno (21-6), saranno attivi restringimenti di carreggiata in lungarno Colombo e lungarno del Tempio, all'altezza delle intersezioni con , per il passaggio dei cavi semaforici. Posa rotaie e getti di calcestruzzo : Da mercoledì 11 novembre fino all'11 dicembre, nei soli giorni di mercoledì, giovedì e venerdì (orario 21-2), si terranno le operazioni di scarico, posa rotaie e getto di calcestruzzo in lungarno Colombo. Previsto un restringimento di carreggiata lungo la direttrice di ingresso città da lungarno del Tempio a via Campofiore .

Da mercoledì 11 novembre fino all'11 dicembre, nei soli giorni di mercoledì, giovedì e venerdì (orario 21-2), si terranno le operazioni di scarico, posa rotaie e getto di calcestruzzo in lungarno Colombo. Asfaltatura in via Colletta: Da mercoledì 11 a venerdì 13 novembre, in orario notturno (21-5), la strada resterà chiusa da via Scialoja a viale Gramsci per lavori di asfaltatura.

Nonostante i disagi temporanei per i ciclisti e i pedoni, queste operazioni costituiscono la premessa indispensabile per la messa in esercizio della nuova rete tranviaria.

Un intervento con piattaforma aerea impatterà in modo diretto una delle zone più iconiche e delicate della città, a ridosso del polo museale degli Uffizi. Per consentire le lavorazioni in sicurezza, da lunedì 9 a sabato 14 novembre scatterà l'interruzione della circolazione su uno snodo fondamentale lungo l'Arno.

Tratti interessati e chiusure collaterali: La circolazione sarà del tutto interrotta sulla direttrice Lungarno Anna Maria Luisa dei Medici - Lungarno degli Archibusieri. Il divieto di transito si estenderà a cascata a un'ampia maglia di strade limitrofe:

Piazza del Pesce

Via dei Georgofili

Via Lambertesca

Vicolo di Santo Stefano

Piazza Santo Stefano

Vicolo Marzio

Modifiche alla viabilità e itinerario alternativo: Per garantire la circolazione di servizio nell'area, in via Lambertesca verrà istituito un senso unico di marcia nel tratto da via Por Santa Maria verso piazzale degli Uffizi.

Per raggiungere piazza dei Giudici, i veicoli dovranno seguire il seguente itinerario alternativo obbligato: Via Lambertesca → Piazzale degli Uffizi → Via della Ninna → Piazza del Grano → Via dei Castellani → Piazza dei Giudici

Data la delicatezza dell'area e la trama viaria ridotta attorno agli Uffizi, raccomandiamo ai guidatori la massima attenzione alla segnaletica di deviazione predisposta sul posto.

Per sollevare gli automobilisti dal rischio di paralisi durante i rientri dal lavoro o le uscite mattutine, gli interventi sulle reti tecnologiche sotterranee gestiti da Terna e Fastweb vengono concentrati quasi esclusivamente in orario notturno. Una scelta logistica intelligente, anche se richiede un briciolo di attenzione in più per chi si sposta nelle ore piccole.

Recupero cavi dismessi per conto di Terna: Notte tra domenica 8 e sabato 7 novembre (ore 21-6): Interdizioni momentanee della circolazione (compresi pedoni e ciclisti) in via Baccio da Montelupo (tra via Siena e il civico 50), via Mirabello Cavalori (tra via Pisana e via Baccio da Montelupo) e via Pisana (tra via Granacci e il civico 691). Dalle 23 di martedì 10 alle 6 di mercoledì 11 novembre: Interdizioni momentanee in via Piombino (tratto da 40 metri prima dell'incrocio con via Bibbiena per 10 metri in direzione di quest'ultima), viale Etruria (all'altezza dell'uscita del distributore al civico 30), via Bibbiena (tra i civici 5 e 3) e via di San Bartolo a Cintoia (tra la viabilità principale lato civico 9 e il civico 9G). Dalle 21 di giovedì 12 alle 6 di venerdì 13 novembre: Chiusure temporanee in via di San Bartolo a Cintoia (dal civico 9/H a via Livorno), via Simone Martini (dal civico 22 a via Livorno) e via Bassi (dal civico 61 a via Simone Martini). Sabato 14 novembre (attenzione: orario diurno 9.30-16): Rompe lo schema notturno l'intervento diurno in via del Saletto (tra i civici 2 e 2/A/1) e via Divisione Garibaldi (dal civico 5 a via dei Bassi), dove scatteranno divieti di transito momentanei. Domenica 15 novembre: Interdizioni momentanee in via del Saletto (tra via Canova e il civico 4/3), via Canova (tra via Chiusi e il civico 164) e piazzetta Sansepolcro (tra via Guccio e via Chiusi).

Manutenzione Fibra Ottica Fastweb (ore 21-6): Dal 10 al 13 novembre: Apertura pozzetti in via Faenza (tratto via Nazionale-via Zannoni ) con interdizioni momentanee alla circolazione e restringimenti di carreggiata puntuali. Dal 10 al 13 novembre: Interdizioni momentanee del transito lungo la direttrice via dei Conti (tra piazza Madonna degli Aldobrandini e via dei Cerretani) - via Zannetti (tra via dei Conti e via Cerretani).

(ore 21-6):

I cantieri di riqualificazione stradale toccano in modo profondo anche i quartieri periferici. A Brozzi entra nel vivo la seconda fase dei lavori, che dal 9 al 22 novembre comporterà una riorganizzazione capillare della circolazione locale.

Limitazioni e divieti in vigore:

Circolazione interrotta : Nel tratto di via di Brozzi compreso tra via San Bonaventura e via dell'Osteria.

Nel tratto di compreso tra via San Bonaventura e via dell'Osteria. Divieti di transito specifici : Nella sola corsia di immissione sulla strada principale di via di Brozzi (tra via della Saggina e il civico 92) e lungo la direttrice verso via San Bonaventura (tra via San Bonaventura e via Fra' Girolamo Golubovich ).

Nella sola corsia di immissione sulla strada principale di e il civico 92) e lungo la direttrice verso via San Bonaventura (tra ). Chiusure e sensi unici: Chiusura totale di via dell'Agio (tra via di Brozzi e via San Piero a Quaracchi). In via della Saggina viene attivato un senso unico dal civico 18 verso via di Brozzi.

Percorso alternativo stabilito: Per aggirare il blocco della direttrice principale, il traffico di quartiere dovrà utilizzare l'itinerario strutturato: Via di Brozzi → Via di Cammori → Via San Piero a Quaracchi → Via di San Bonaventura

Benché complessi per la viabilità locale, questi provvedimenti consentiranno di restituire al quartiere una sede stradale completamente rinnovata e sicura.

Accanto alle grandi opere infrastrutturali, il tessuto urbano richiede una griglia continua di "flash cantieri" ed interventi a medio termine: gru in manovra per traslochi, manutenzioni edili con piattaforme aeree e la modernizzazione dell'illuminazione cittadina gestita da Firenze Smart. Piccoli tasselli che richiedono comunque occhio vigile, specialmente negli orari di punta per le scuole e il lavoro.

La seguente tabella riassume la mappa di questi cantieri collaterali e i relativi percorsi alternativi nel dettaglio:

Strada / Zona Tipologia, Durata e Deviazioni del Cantiere Viuzzo dei Galli Riqualificazione dell'impianto di illuminazione (Firenze Smart). Divieto di transito tra via di Ugnano e via del Ferrale dal 9 novembre al 18 dicembre. Via delle Conce Lavori edili con castello di tiro. Divieto di transito tra via dei Conciatori e via Ghibellina tutti i lunedì (ore 9.30-11.30) dal 9 novembre al 14 dicembre. • Percorso alternativo per via dei Conciatori: Via dei Macci → Via dei Conciatori. Via Ximenes / Via dei Grecchi Manutenzione del sotto-gronda (ore 9-19 dal 9 al 21 novembre). Strada chiusa in via Ximenes tra via dei Grecchi e il civico 25; restringimento di carreggiata in via dei Grecchi tra il civico 3 e via Ximenes. Via Panicale Lavori edili con piattaforma aerea dalle 22 di lunedì 9 alle 3 di martedì 10 novembre. Strada chiusa tra via Taddea e via Chiara. Senso unico in via Chiara da via Nazionale verso via Panicale. • Deviazione generale per Piazza del Mercato Centrale: Via Taddea → Via Rosina → Piazza del Mercato Centrale. • Deviazione per veicoli >35 quintali verso la piazza: Via Chiara → Piazza del Mercato Centrale. • Itinerario specifico per il parcheggio del Mercato Centrale: Via Nazionale → Via Bartolommei → Via San Zanobi → Via Panicale → Via Taddea → Via Rosina → Piazza del Mercato Centrale. Piazza d’Ognissanti / Via Montebello Interruzione della circolazione per trasloco lunedì 9 novembre (ore 9-17) sulla direttrice piazza d'Ognissanti (da lungarno Vespucci a via Montebello) - via Montebello (da piazza d'Ognissanti a via Melegnano). Via dello Studio Lavori edili dal 10 al 14 novembre. Strada chiusa tra via del Corso e piazzetta Cardinale Giovanni Benelli. • Percorso alternativo per piazzetta Cardinale Benelli e via dello Studio: Via del Corso → Via Santa Elisabetta → Via delle Oche → Piazzetta Cardinale Giovanni Benelli → Via dello Studio. Borgo dei Greci / Via del Perlagio Intervento con piattaforma aerea dal 11 al 13 novembre e dal 16 al 20 novembre. Chiusura della direttrice Borgo dei Greci - via del Perlagio. • Percorso alternativo per raggiungere Borgo dei Greci: Via del Leone → Via dei Neri → Via dei Benci → Piazza Santa Croce → Via dell'Anguillara → Via Filippina → Borgo dei Greci. Via dei Servi Intervento con piattaforma aerea giovedì 12 novembre. Strada chiusa tra via del Castellaccio e via degli Alfani. Via Romania Scarico cabina elettrica con autogrù giovedì 12 novembre (ore 9.30-11.30). Interruzione della circolazione tra via Belgio e viale Europa.

Il quadro dei cantieri al via nei prossimi giorni mostra una Firenze in fermento e in profonda trasformazione. I disagi temporanei, le deviazioni stradali e i tempi di attesa prolungati rappresentano il costo inevitabile per consentire alla nostra città di dotarsi di infrastrutture all'avanguardia: una rete di trasporti pubblica più efficiente e sostenibile, connessioni digitali veloci e impianti di illuminazione moderni ed ecologici.