Fotografie di Ruby Hernandez

Il Mercatino di Natale di Bolzano si appresta a celebrare la sua 35ª edizione, riconfermandosi l'appuntamento natalizio per eccellenza nel panorama turistico e culturale dell'intero arco alpino, capace di richiamare ogni anno circa un milione di visitatori. Le novità di questa storica manifestazione sono state svelate ieri sera nella suggestiva cornice di Firenze, presso l'Hotel Excelsior in Piazza Ognissanti.

Alla presenza della direttrice dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, Roberta Agosti, e di Letizia Perini, assessora alle tradizioni popolari del Comune di Firenze, l'incontro ha ricordato l'antico legame che unisce la Toscana all'Alto Adige, terre storicamente collegate fin dall'antichità lungo l'arteria transalpina del Brennero. L'edizione 2026 si distingue per una straordinaria sinergia con il tessuto urbano e sociale cittadino, valorizzando il lavoro delle associazioni locali e spalancando le porte della città al turismo nazionale e internazionale in un abbraccio di autentica ospitalità alpina.

"La 35ª edizione del Mercatino di Natale di Bolzano unisce tradizione, solidarietà e sinergia urbana, rafforzando il legame tra la comunità locale, le associazioni cittadine e i visitatori in un'atmosfera festosa, calda e accogliente" ha affermato Roberta Agosti.

Fotografie di Ruby Hernandez

Per pianificare al meglio l'esperienza all'interno del primo e più antico mercatino d'Italia, ecco il quadro sinottico delle date e degli orari di apertura ufficiali validi per la stagione 2026-2027:

Inaugurazione Giovedì 26 novembre 2026, ore 17:00 Periodo di apertura Dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 Tutti i giorni (Lun - Dom & Festivi) Ore 10:00 - 19:00

L'itinerario espositivo del Mercatino di Natale travalica i confini della piazza principale per trasformarsi in un vero e proprio cammino emozionale nel cuore medievale di Bolzano:

Piazza Walther: Salotto buono della città e cuore pulsante dell'Avvento, dove troneggia il grande albero di Natale di fianco al tradizionale presepe e alle storiche casette in legno.

Salotto buono della città e cuore pulsante dell'Avvento, dove troneggia il grande albero di Natale di fianco al tradizionale presepe e alle storiche casette in legno. Piazza Parrocchia e Piazza Duomo: Adiacenti a Piazza Walther , queste due piazze storiche si animano di luci e profumi, accogliendo gli stand dedicati alle creazioni più genuine dell'artigianato artistico locale.

Adiacenti a , queste due piazze storiche si animano di luci e profumi, accogliendo gli stand dedicati alle creazioni più genuine dell'artigianato artistico locale. Via Isarco e Parco dei Cappuccini: Il suggestivo nastro di casette si snoda a partire dal Duomo lungo via Isarco, accompagnando i visitatori in una tranquilla passeggiata fino all'oasi verde del Parco dei Cappuccini.

Il suggestivo nastro di casette si snoda a partire dal Duomo lungo via Isarco, accompagnando i visitatori in una tranquilla passeggiata fino all'oasi verde del Parco dei Cappuccini. Espositori e Gastronomia: L'allestimento totale comprende 112 casette di legno che ospitano circa 120 espositori totali, affiancati da 3 stand gastronomici interamente dedicati ai sapori tipici del territorio.

L'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano ha introdotto per il 2026 importanti elementi d'innovazione che vanno ad arricchire un programma già denso di fascino, tra cui spiccano anche pilastri storici come la Christmas Walk, il celebre Presepe e le attività del Natale dei Bambini:

Nuova Illuminazione del Duomo: Un'inedita scenografia luminosa valorizza con eleganza la facciata della Cattedrale, creando uno sfondo monumentale di grande impatto visivo. 177 Esibizioni Musicali: Il ricco calendario intitolato "Avvento in Musica" inonda il centro urbano con ben 177 concerti e momenti musicali dal vivo lungo le vie della città. Concorso Birre di Natale: Un'inedita sfida brassicola pensata per valorizzare e incoronare le migliori produzioni stagionali di birra artigianale natalizia. Coinvolgimento Urbano: Una partnership sempre più salda con le associazioni culturali e sociali del territorio per radicare l'evento nel cuore pulsante della comunità locale.

Il grande albero di Natale che svetta al centro di Piazza Walther non è soltanto il simbolo visivo delle festività bolzanine, ma rappresenta anche il cuore di un toccante progetto di solidarietà nato dalla collaborazione con la Fondazione Thun.

I magnifici addobbi in ceramica che impreziosiscono i rami dell'abete sono stati modellati a mano dai piccoli pazienti del reparto pediatrico dell'Ospedale di Bolzano all'interno dei laboratori di ceramico-terapia offerti dalla Fondazione. Ogni decorazione diventa così una testimonianza tangibile di speranza, bellezza e vicinanza umana, trasformando l'albero della piazza in un abbraccio collettivo verso chi affronta momenti di fragilità.

Vivere il Mercatino di Natale di Bolzano significa immergersi in una festa per tutti i sensi. L'aria frizzante dell'inverno si intride dei profumi avvolgenti della cannella, del vin brulé e dei dolci tradizionali appena sfornati, in perfetto equilibrio tra la memoria contadina alpina tipica del periodo del Törggelen e la raffinatezza della cultura mediterranea. L'itinerario tra i banchi offre una vetrina d'eccellenza sull'artigianato e sulla cultura gastronomica altoatesina:

Artigianato Artistico: Sculture in legno intagliate a mano, decorazioni in vetro soffiato, ciabattine in feltro e orpelli tradizionali pendono dai soffitti delle casette, offrendo spunti unici per regali autentici.

Sculture in legno intagliate a mano, decorazioni in vetro soffiato, ciabattine in feltro e orpelli tradizionali pendono dai soffitti delle casette, offrendo spunti unici per regali autentici. Specialità da Forno: Il croccante Schüttelbrot al grano saraceno e cumino, i brezel dorati e i pani speziati della tradizione alpina.

Il croccante Schüttelbrot al grano saraceno e cumino, i brezel dorati e i pani speziati della tradizione alpina. Eccellenze Vitivinicole e Gusto: Degustazioni guidate dei grandi vini della conca bolzanina, dai robusti Bozner Weine alle note fresche e fruttate del Mock Sauvignon Alto Adige DOC, perfetti da abbinare ai formaggi locali e ai piatti caldi della tradizione tirolese.

Come arrivare e muoversi

Per vivere un'esperienza rilassante e sostenibile nel cuore dell'Alto Adige, l'Azienda di Soggiorno e Turismo mette a disposizione una rete efficiente di collegamenti e servizi informativi. Raggiungere Bolzano e muoversi in modo ecologico tra le valli è semplice grazie a una rete integrata di trasporti:

In Treno e Autobus: La stazione ferroviaria centrale di Bolzano si trova a soli cinque minuti a piedi da Piazza Walther , rendendo il treno il mezzo più comodo e sostenibile per arrivare direttamente nel cuore dell'evento.

La stazione ferroviaria centrale di Bolzano si trova a soli cinque minuti a piedi da , rendendo il treno il mezzo più comodo e sostenibile per arrivare direttamente nel cuore dell'evento. In Auto e Camper: Per chi viaggia su gomma sono predisposte segnaletiche dedicate verso i parcheggi di attestamento e aree attrezzate per i camperisti.

Per chi viaggia su gomma sono predisposte segnaletiche dedicate verso i parcheggi di attestamento e aree attrezzate per i camperisti. In Aereo: Collegamenti disponibili tramite lo scalo cittadino di Bolzano.

Collegamenti disponibili tramite lo scalo cittadino di Bolzano. Mobilità Sostenibile e Cards: Per spostarsi liberamente sui mezzi pubblici regionali e accedere agevolmente a musei e attrazioni, si consiglia l'utilizzo della Bolzano Bozen Card o della Mobilcard, ideali per esplorare il territorio senza stress.

Per ricevere materiale informativo, mappe della città o assistenza per la prenotazione di soggiorni e pacchetti vacanza, è possibile rivolgersi ai punti di accoglienza ufficiali: