Alberi, spazi verdi, fontane e una piazza destinata a cambiare volto. Sono iniziate stamani le piantumazioni dei nuovi alberi in piazza Beccaria, partendo dai più piccoli i gelsi. Un momento molto atteso e un passaggio fondamentale verso la fine dei lavori che restituiranno una piazza Beccaria completamente rinnovata, più verde e con un numero importante di alberi. Ad assistere a quanto evento, a suo modo storico, la sindaca Sara Funaro e l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio.

Le prime piante a trovare posto nella piazza ridisegnata dai lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli sono state degli esemplari di gelsi ma presto arriveranno anche i platani. In tutto i nuovi alberi saranno 35: 10 platani alti circa 8 metri e 25 gelsi di altezza tra i 5 e i 6 metri. Si aggiungeranno alle piante storiche, la magnolia e il faggio, sul lato di via Gioberti che sono state mantenute e curate durante i lavori.

“Piazza Beccaria si arricchisce di alberi e comincia a prendere forma il nuovo volto di uno spazio che abbiamo fortemente voluto più verde, più ombreggiato e più vivibile – dichiara la sindaca Funaro – . Con l’avvio delle piantumazioni facciamo un passo importante nella riqualificazione della piazza, attraverso un progetto che rilegge il disegno originario del Poggi e lo interpreta alla luce delle esigenze della città di oggi. È un intervento che tiene insieme la valorizzazione della nostra storia e una nuova attenzione alla qualità degli spazi urbani, perché vogliamo che le piazze siano sempre più luoghi da vivere e non soltanto da attraversare.

La presenza di nuove alberature e l’ampliamento delle aree verdi contribuiranno a contrastare l’effetto isola di calore, creando condizioni di maggiore comfort soprattutto nei mesi estivi. In una città come Firenze, dove le temperature estive sono sempre più elevate, investire nel verde significa anche rendere gli spazi pubblici più accoglienti e rispondere concretamente alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Stiamo trasformando quella che per anni è stata soprattutto una rotonda di passaggio in una vera piazza, un luogo di incontro e socialità, pensato per essere vissuto dai fiorentini”.

“Stamani abbiamo iniziato a piantare gli alberi della corona esterna della piazza, che comincia così a prendere forma – sottolinea l’assessore Giorgio – . Sono alberi acquistati nei vivai del nostro territorio, esemplari adulti, di 5/6 metri, i più piccoli rispetto a quelli che arriveranno, ma già ora più grandi di quelli che vediamo speso piantati nelle città. Inoltre, abbiamo scelto alberi che non producono frutti per evitare che macchino la nuova pavimentazione in pietra. I platani arriveranno tra qualche settimana, saranno ancora più grandi e verranno piantati nella corona centrale.

A fine lavori la piazza avrà nuovi alberi e nuove fontane ma anche spazi verdi più ampi rispetto a quanto inizialmente previsto, Abbiamo infatti modificato il progetto depavimentando circa 550 metri quadrati in corrispondenza delle aree più vicine alla porta e all’archivio di stato. A questo punto siamo al rush finale. L’obiettivo è terminare i lavori a dicembre restituendo così ai residenti e commercianti della zona e ai fiorentini in generale una piazza Beccaria completamente riqualificata e più vivibile”.