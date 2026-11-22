RIDER | Trailer Ufficiale HD

La fruizione cinematografica sta affrontando una mutazione genetica e irreversibile. L'esperienza in sala si sta emancipando dalla classica visione passiva per trasformarsi in un dispositivo multisensoriale e inclusivo. Sedersi al buio non significa più semplicemente guardare uno schermo, ma attraversare confini mediali, vivere contaminazioni sonore e abitare uno spazio fisico pensato per accogliere comunità differenti.

In questa prospettiva di rinnovamento radicale, la programmazione di novembre firmata UCI Cinemas si trasforma in un vero e proprio laboratorio culturale. Tra opere che azzerano la distanza tra industria musicale e linguaggio visivo, incontri dal vivo con i grandi protagonisti del nostro cinema e una micro-programmazione che abbatte ogni barriera d'accesso, la sala riafferma la propria centralità nel ridisegnare la cultura pop contemporanea.

Il confine abbattuto tra cinema e musica contemporanea

A guidare questa scossa d'innovazione è RIDER, il nuovo progetto firmato dal regista Roan Johnson — già autore di opere emblematiche come I primi della lista, Piuma e Fino a qui tutto bene — e da Davide Pavanello, in arte Dade, storico bassista dei Linea 77 e tra i producer più influenti della scena italiana, fresco vincitore del David di Donatello 2025 per le musiche di Gloria! (composte con Margherita Vicario). Selezionato come film di chiusura della 41. Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, il film è prodotto da Movimenti Production (società di Banijay Entertainment), Red Joint ed Emotion Network con Rai Cinema e con la partecipazione di HBO Max, ed entra nella programmazione UCI Cinemas dal 9 novembre all'interno della Rassegna Essai.

Al centro del racconto c'è Samuele, detto Sami, un rider che pedala ogni giorno tra i quartieri di Milano. La notte di Capodanno, mentre la città esplode di luci, il ragazzo consegna un maxi ordine di sushi in una villa patrizia della periferia nord. Trattenuto alla festa, incontra Nia: tra i due scatta una sintonia immediata e travolgente. Ma la notte riserva un imprevisto: una decisione presa d'impulso cambierà la traiettoria della sua vita, mettendolo drammaticamente di fronte al bivio tra la fuga e l'assunzione di responsabilità per le conseguenze delle proprie azioni.

RIDER scardina la struttura cinematografica tradizionale: i dialoghi, ritmati e costruiti in rima, scivolano senza soluzione di continuità verso versi cantati. La colonna sonora e i brani inediti trap, rap e pop non si limitano ad accompagnare la narrazione, ma la generano dall'interno. Questa energia pura prende corpo attraverso un cast eccezionale che affianca attori come Lorenzo Aloi (Prima di noi, La Tana, Hype), Kaze (Call My Agent Italia) e Kyshan Wilson (Mare fuori) ad icone del panorama musicale contemporaneo come Johnny Marsiglia, Ensi, Axos, Rosa Chemical e Levante, con la partecipazione di Margherita Vicario e la presenza di Claudio Santamaria.

L'opera travalica la sala per farsi oggetto discografico tramite l'omonimo album di colonna sonora prodotto da Metatron/INRI e distribuito da Universal. Disponibile dal 2 ottobre sia in digitale che in formato vinile, il disco è stato anticipato dal singolo "Tout est noir" firmato da DADE&ROAN con Lorenzo Aloi, Johnny Marsiglia e Axos, dimostrando come un film possa espandere il proprio universo narrativo ben oltre la durata della proiezione.

Mentre la fruizione domestica in streaming tende a isolare lo spettatore, la sala cinematografica risponde riaffermando la propria natura di piazza culturale viva e luogo d'incontro reale. La rassegna "Grande Cinema Made in Italy" si inserisce in quest'ottica, trasformando la proiezione in un dialogo diretto tra creatori e pubblico.

Il calendario di novembre evidenzia due appuntamenti di forte richiamo:

9 Novembre: Anteprima nazionale della nuova commedia Un weekend artificiale, arricchita dalla presenza in sala del regista e attore Leonardo Pieraccioni presso UCI Luxe Campi Bisenzio , in attesa della distribuzione nazionale prevista dal 12 novembre.

Anteprima nazionale della nuova commedia Un weekend artificiale, arricchita dalla presenza in sala del regista e , in attesa della distribuzione nazionale prevista dal 12 novembre. 12 Novembre (ore 21:00): Evento speciale per l'uscita de Il rumore delle cose che cadono, con un incontro dal vivo tra il pubblico di UCI Luxe Campi Bisenzio, il regista Paolo Genovese e il protagonista Stefano Accorsi.

Questi momenti di confronto restituiscono alla visione cinematografica una dimensione rituale e collettiva, dove il dietro le quinte del racconto diventa parte dell'esperienza spettatoriale.

Dalla proiezione Autism Friendly ai grandi titoli in lingua originale

L'evoluzione dell'esercizio cinematografico passa inevitabilmente attraverso la frammentazione del pubblico e la capacità di rispondere a bisogni specifici. Più che un semplice contenitore di palinsesto, la sala contemporanea si struttura come uno spazio ad alta accessibilità, capace di modulare i propri ambienti per accogliere esigenze sensoriali e gusti di nicchia.

L'iniziativa Kids Club (biglietto speciale a 4,50 €) guarda ai giovanissimi e alle famiglie proponendo le produzioni di Magic Light Pictures tratte dai libri di Julia Donaldson e illustrate da Axel Scheffler. Il 8 e il 15 novembre sono previsti appuntamenti doppi con la proiezione combinata de Il Gruffalò e la sua piccolina + Bastoncino (accanto a titoli come Il Gruffalò e Strega Rossella). Per garantire la massima inclusività, questi spettacoli sono proposti anche in modalità Autism Friendly: ambienti con luci soffuse, audio a volume ridotto e un contesto di sala rilassato, studiato per accogliere in serenità le persone con disturbi dello spettro autistico.

Parallelamente, la scomposizione dell'offerta intercetta diverse ed esigenti nicchie di pubblico attraverso un'articolata micro-programmazione:

Rassegna Horror: Tre appuntamenti dedicati agli amanti della tensione cinematografica, con le proiezioni di Verity (6, 7 e 9 novembre), Mammina (13, 14 e 16 novembre) e l'esplorazione angosciosa di Whalefall: Nella balena (20, 21 e 23 novembre).

Tre appuntamenti dedicati agli amanti della tensione cinematografica, con le proiezioni di Verity (6, 7 e 9 novembre), Mammina (13, 14 e 16 novembre) e l'esplorazione angosciosa di Whalefall: Nella balena (20, 21 e 23 novembre). Film in Lingua Originale (O.V.): La fruizione senza doppiaggio con sottotitoli in italiano, in programma ogni mercoledì e giovedì, propone una selezione internazionale che include Wild Horse Nine O.V. (5 e 11 novembre), Ebenezer O.V. (12 e 18 novembre), l'attesissimo Hunger Games: Sunrise on the Reaping O.V. (19 e 25 novembre) e Focker In-Law O.V. (26 novembre e 2 dicembre).

La fruizione senza doppiaggio con sottotitoli in italiano, in programma ogni mercoledì e giovedì, propone una selezione internazionale che include Wild Horse Nine O.V. (5 e 11 novembre), Ebenezer O.V. (12 e 18 novembre), l'attesissimo Hunger Games: Sunrise on the Reaping O.V. (19 e 25 novembre) e Focker In-Law O.V. (26 novembre e 2 dicembre). Appuntamenti d'Autore e Tariffe Ridotte: La ricerca autoriale della rassegna Essai del lunedì (che oltre a Rider il 9 novembre, propone Balcanica il 16 novembre e Zustissia il 23 novembre) e gli appuntamenti a costo contenuto del martedì con Ricomincio da Tre (con L'Estranea il 10 novembre e Street Fighter il 17 novembre).

L'analisi del panorama di questo mese rivela una verità fondamentale: il cinema non sta semplicemente resistendo all'incalzare delle piattaforme digitali, ma sta ridefinendo le sue stesse regole d'ingaggio. Sfumando i confini tra album musicali e narrazione per immagini, trasformando le proiezioni in eventi relazionali e spalancando le porte all'accessibilità sensoriale, la sala riaffermandosi come il centro nevralgico della cultura visuale.