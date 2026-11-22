Fotografie di Alessandro Rella

San Jacopino sta vivendo una stagione di sofferenza sul fronte della vivibilità e della sicurezza pubblica. A Firenze, quella che per mesi è stata definita da più parti come una semplice "percezione" si sta invece confermando come una sequenza di episodi che si consumano alla luce del sole, sotto gli occhi dei residenti. Il quartiere rifiuta di rassegnarsi a essere bollato come una terra di nessuno e chiede interventi immediati. Ma mentre il degrado avanza tra Via Galliano e Via Doni, lo scontro politico tra il territorio e le stanze del potere cittadino si fa sempre più rovente.

Che la microcriminalità e il degrado nel quartiere di San Jacopino siano ormai privi di freni lo raccontano i fatti di cronaca. Via Galliano si conferma l'epicentro: intorno alle 17:00, si è scatenato un tafferuglio con tanto di lancio di bottiglie. Ad assistere alla scena in pieno pomeriggio sono stati i militanti e i sostenitori della Lega, presenti sul posto per un'azione di volantinaggio e diventati testimoni diretti dell'accaduto mentre si confrontavano con i cittadini.

Ma il quadro di insicurezza non si esaurisce in un singolo episodio. Sempre oggi pomeriggio, questa volta in Via Doni, un rogo di probabile origine dolosa ha distrutto un cassonetto dei rifiuti. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme si estendessero ai contenitori adiacenti, evitando conseguenze peggiori. Si tratta di eventi distinti ma emblematici, che restituiscono la fotografia di un quartiere dove il senso di impunità sembra aver preso il sopravvento.

Fotografie di Alessandro Rella

Di fronte a questa escalation, la protesta politica si è trasferita sui marciapiedi del quartiere. Guidati dal Commissario di Firenze, l'On.le Tiziana Nisini, i militanti del partito di Matteo Salvini hanno distribuito volantini ai residenti, raccogliendo l'esasperazione di chi vive la zona ogni giorno e rilanciando la loro richiesta: la dichiarazione formale di "zona rossa" per garantire un presidio di vigilanza rafforzata e controlli intensificati.

La determinazione della delegazione politica è espressa con chiarezza nelle parole dell'On.le Nisini: "Noi non molleremo di un centimetro finché la zona non verrà dichiarata rossa, ovvero sottoposta ad una rafforzata vigilanza..."

L'azione sul campo è solo il primo passo di una battaglia istituzionale più ampia. Per tradurre l'indignazione in interventi concreti, è stato elaborato un pacchetto composto da 8 iniziative specifiche a tutela del quartiere. I dettagli delle proposte verranno resi noti ufficialmente durante la conferenza stampa convocata per lunedì 9 novembre a Palazzo Vecchio.

La situazione di San Jacopino riapre una spaccatura politica profonda sulla gestione della città e sull'operato della giunta guidata dalla Sindaca Funaro. La critica rivolta all'Amministrazione comunale riguarda la tendenza a giustificare l'imperante abusivismo e lo stato di abbandono scaricando la responsabilità sulla politica nazionale e chiamando in causa il Governo, anziché azionare le leve amministrative e i poteri diretti di cui il Comune dispone per frenare la criminalità locale.

Secondo l'opposizione, Palazzo Vecchio non può limitarsi a cercare scusanti burocratiche o a rimpallare le competenze quando si parla di decoro e sicurezza urbana. L'attacco nei confronti della gestione del Primo cittadino punta il dito sulla distanza tra il centro decisionale e la vita reale dei quartieri periferici: "...il Sindaco Funaro faccia la sua parte, dato che, le ricordiamo, è sempre il Primo cittadino e come tale dovrebbe costantemente stare in mezzo a loro e non 'barricato' in uno storico palazzo del centro..."

La vicenda di San Jacopino sintetizza la distanza che si crea tra le emergenze quotidiane dei quartieri e l'agenda politica locale. Da un lato ci sono i cittadini che chiedono la semplice garanzia di poter vivere il proprio spazio pubblico in sicurezza e la pronta risposta dei soccorsi come i Vigili del Fuoco; dall'altro c'è un pressing politico che punta a portare la periferia al centro del dibattito cittadino con la conferenza stampa in Palazzo Vecchio. Il futuro della vivibilità a San Jacopino dipenderà dalla capacità delle istituzioni locali di abbandonare i rimpalli di responsabilità e garantire una presenza capillare e costante sul territorio.