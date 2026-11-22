Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. E in vista del completamento della posa dei binari sulla direttrice viale Giannotti-viale Europa a partire dalla sera di oggi, giovedì 29 ottobre e fino al 27 novembre, sono previste chiusure notturne nei giorni giovedì, venerdì e martedì (orario 21-1).

Il divieto di transito interesserà viale Giannotti (dal fronte numero civico 72 a via Erbosa)-via Erbosa (tra via di Ripoli e viale Giannotti)-viale Europa (da via Erbosa a piazza Nencini). Percorso alternativo via di Ripoli-via Danimarca-via Norvegia-via Finlandia-via Andorra-viale Europa.