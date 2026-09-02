Mandragora, ciao viola: commosso saluto

Rolando Mandragora dice addio alla Fiorentina. E lo fa con un messaggio lunghissimo e molto toccante pubblicato sul suo profilo Instagram, che è un atto d'amore per Firenze e per i tifosi viola.

Arrivato 4 anni fa, Mandragora saluta dopo la cessione di questo ultimo giorno di mercato.

Ecco il post integrale di @rolandomandragora:

"Firenze non saprei da dove iniziare... anzi una vaga idea ce l'ho!

Sono arrivato 4 anni fa nella vostra Famiglia, che nel tempo è diventata anche la mia.

Ma quando si parla di Famiglia, si intende davvero quello... quello che ho vissuto in 4 anni che sono stato qui!

Con Rocco e Catherine, con Joe e Camilla, con Daniele e Alessandro, questo concetto regnava sovrano e si percepiva.

Nel cambiamento di queste figure negli ultimi mesi qualcosa è cambiato a discapito dei rapporti e senza questi ultimi si fa una grande fatica per il mio modesto parere da uomo.

Ho costruito la mia carriera fondandomi principalmente sulla persona che voglio essere che è più importante del mio essere calciatore, basandomi su quelli che sono i valori importanti della vita.

Quei valori che avete imparato a conoscere nel mio percorso a Firenze senza i quali non si può andare avanti.> A tutte le persone che lavorano nel mondo Fiorentina un grazie gigante.

Ma permettetemi qualche menzione particolare per lo staff medico che ogni giorno ci permette di essere in campo nelle migliori condizioni e ci accompagna nei momenti difficili personali e collettivi e i nostri magazzinieri, portatori di Fiorentinità, sorrisi e disponibilità.

Grazie a tutti gli allenatori e tutti i miei compagni con i quali ho condiviso diverse battaglie.

Grazie a tutti i tifosi Viola, ma in particolare ai ragazzi della Curva Fiesole per averci accompagnato, sostenuto e tifato in ogni angolo del mondo. Ho cercato di difendere insieme a voi la maglia Viola indossandola con dignità e rispetto.

Grazie alla Famiglia Commisso per avermi dato l'opportunità di giocare per la Fiorentina e di difendere i colori Viola.

Nessun addio potrà portarmi via da quella che è casa. 💜❤️

Vi voglio bene. Rolly."

Un addio che non nasconde anche un passaggio critico: il riferimento al "cambiamento di queste figure negli ultimi mesi" e a "qualcosa è cambiato a discapito dei rapporti" con la famiglia Commisso, Pradè e i dirigenti storici.