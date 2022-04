Toscana nelle preferenze degli italiani per i ponti di primavera

Dopo i lunghi mesi invernali, gli italiani hanno voglia di ripartire e sfrutteranno l’occasione offerta dalle vacanze di Pasqua e dal ponte del 25 aprile per organizzare un weekend lungo, per godere delle prime giornate di primavera, da vivere insieme alla famiglia o agli amici. La meta più gettonata per vacanze in questo periodo dell’anno è la Toscana.

Più di 500 anni fa, durante le festività pasquali, la città di Firenze visse gli attimi più bui della sua storia. Rivivere i luoghi della famosa “Congiura dei Pazzi” e ripercorrere i passi della celebre famiglia dei Medici, tornando indietro nella Firenze del Brunelleschi, del Verrocchio, di Leonardo e di Michelangelo. Concedersi una pausa approfittando dell’offerta dello storico, lussuoso e raffinato Brunelleschi Hotel per tornare indietro nel tempo e rivivere la storia che fece grande Firenze.

Il Pacchetto di Pasqua prevede: 2 o più notti in una camera o suite a scelta, benvenuto con il Prosecco e le Dolcezze dello Chef, prima colazione dal ricco buffet negli eleganti e storici Saloni Stemma e Liberty, visita al “Museo Pagliazza”, museo privato dell’albergo, Pranzo di Pasqua: aperitivo più menù di quattro portate, incluse le bevande, Uovo di Cioccolato… ed estrazione di un Gustoso Premio, ingresso libero alla sala fitness dell’hotel con attrezzature Tecnogym.

Prezzo a partire da Euro 1190,00 per 2 notti, in camera doppia. Valido dal 13 al 20 aprile.

A Forte dei Marmi con l’Augustus Beach Club, per Pasqua, aprirà anche la storica Villa Agnelli, collegata alla spiaggia dall’unico sottopassaggio privato della Versilia, che accoglierà gli ospiti in un ambiente di charme, nelle camere arredate dalla storica famiglia torinese nel secolo scorso, con la sua terrazza per le colazioni affacciata sull’ampio giardino.

Il 18 maggio, infine, l’apertura di tutte le restanti strutture parte del resort diffuso, da oltre 70 anni è protagonista indiscusso di Forte dei Marmi e della Versilia. La Dolce Vita di Forte dei Marmi rinasce così in primavera, nel contesto di quell’eleganza innata e senza tempo dell’iconico resort diffuso dell’Augustus Hotel & Resort, le sue sette ville, tra cui l’esclusiva Villa Agnelli, l’Augustus Beach Club e l’Hermitage Hotel & Resort, tutte proprietà della Famiglia Maschietto, esempio di una storia di family business di successo tutta italiana.

Pasqua all’insegna del sole, del mare e della naturale bellezza della Bolgheri Coast. Ad aprile riapre uno dei luoghi più esoterici e particolari dove trascorrere una Pasqua in allegria, circondati dall’arte, dai colori e dalla spettacolare natura. Vivere una giornata speciale tra le sculture del Giardino dei Tarocchi e godersi le “experience” e il meritato relax al The Sense Experience Resort.

L’hotel di lusso più esclusivo della Toscana ha pensato ad un’offerta di Pasqua per far trascorrere ai suoi ospiti una vacanza ricca di emozioni e di tanto divertimento.

Il Pacchetto di Pasqua prevede una o più notti con colazione inclusa con American Buffet Breakfast con angolo detox & healthy, pranzo di Pasqua il 17 Aprile con aperitivo e menù di quattro portate (bevande incluse), accesso a piscina esterna (riscaldata a 28°C), accesso all'area fitness esterna e al campo da tennis, una attività giornaliera di gruppo organizzata in struttura (Pilates, Workout, Yoga) e disponibilità di City Bike: entrambi i servizi sono disponibili gratuitamente, Experience Desk a disposizione per poter prenotare le attività in Maremma, parcheggio auto privato, all'aperto, con possibilità di ricarica elettrica, free Wi-Fi in camera e nelle aree comuni.

Prezzo in camera doppia a partire da 442,00 Euro a notte (con pernottamento il 17 aprile).

Quest’anno Rosewood Castiglion del Bosco, l’idilliaco resort toscano immerso tra i bucolici paesaggi della Val d’Orcia in Toscana, patrimonio Unesco e parte della prestigiosa collezione Rosewood Hotels&Resorts, riparte con imperdibili iniziative per un weekend di Pasqua all’insegna dell’eleganza, della bellezza e della tradizione toscana.

Il Resort propone Una Pasqua Toscana: un soggiorno minimo di tre notti, dal 15 al 18 aprile, oppure, in alternativa, dal 16 al 19. Un week-end di relax e benessere, che include il pranzo pasquale oltre a un massaggio di 45 minuti presso la Spa, accesso a sauna e bagno turco, centro fitness, piscina a sfioro, mini-club, campo da bocce e campo da tennis.

Per i più piccoli invece, il Kids Club di Rosewood Castiglion del Bosco ha previsto una Egg Hunt, la tradizionale caccia all’uovo all’insegna dell’avventura e dell’esplorazione, in uno scenario da libro delle fiabe, ideale per i bambini: un luogo magico in cui giocare, divertirsi e viaggiare con la fantasia.

Rosewood Castiglion del Bosco, aprirà, in via eccezionale, Campo del Drago, il ristorante all’interno del Resort guidato dall’Executive Chef Matteo Temperini.

Per il pranzo di Pasqua lo Chef mette in tavola un menù che combina magistralmente le migliori ricette della cucina toscana e italiana, con gli immancabili omaggi alle tradizioni pasquali, arricchite con freschi prodotti provenienti dall’orto biologico; il tutto nell’incantevole e accogliente terrazza del ristorante che domina la Val d’Orcia.

Ricca l’offerta di antipasti, che spaziano dalle selezioni di formaggi a quelle di salumi, arrivando a valorizzare le verdure dell’orto biologico: Melanzane marinate all’Aglio e Basilico, Zucchine marinate all’Aglio e Menta,

Misticanza dell’orto, Insalata di Fave e Pecorino e tanto altro ancora. I primi sono legati alla tradizione: Ravioli Maremmani Burro e Salvia, Lasagna della Domenica e la classica Pappa al Pomodoro. Agli amanti del pesce la possibilità di scegliere un Branzino Limone e Capperi come secondo, in alternativa all’immancabile Bistecca Chianina e all’Agnello da latte del Monte Amiata. I contorni sono sempre dedicati ai vari prodotti dell’orto: Zucchine al Salto, Bietoline al Salto, Patate Arrosto e Funghi Trifolati. E per concludere in bellezza, la Selezione di Dolci del Borgo e la tradizionale Colomba Pasquale.

Il prezzo del menù è di 130€ a persona, vini della proprietà e caffè inclusi.

Ed infine, per gli enoappassionati, un appuntamento imperdibile: degustazione guidata dalla Sommelier della Brunellerie al Ristorante Campo del Drago che accompagnerà gli ospiti in un viaggio sensoriale alla scoperta delle etichette locali.

Il ristorante Campo del Drago, riaprirà al pubblico il 2 Maggio.