Torna a Firenze il 4 ottobre la 'Don Gnocchi Run'

Una giornata di festa, sport e solidarietà per celebrare l'inclusione e l'abbattimento di ogni barriera. Domenica 4 ottobre 2026 torna a Firenze la Don Gnocchi Run, giunta alla sua attesissima quinta edizione. L'evento è organizzato dalla ASD Don Gnocchi Run Firenze, affiliata al CSI (Centro Sportivo Italiano). La manifestazione prenderà il via dal parcheggio del Centro IRCCS Don Carlo Gnocchi, in Via di Scandicci 269 a Firenze, e trasformerà gli spazi della struttura in un grande villaggio dello sport, aperto a tutta la cittadinanza.

Nata originariamente nel 2018 presso il Centro Don Gnocchi di Pessano con Bornago (MI) ed esportata con grande successo a Firenze nel 2022, la manifestazione ha una duplice anima: promuovere la pratica sportiva come strumento di benessere ed educare all'inclusione della disabilità.

TRE PERCORSI PER TUTTE LE ABILITÀ La formula della Don Gnocchi Run prevede una camminata o corsa a passo libero, con partenza simultanea, che permette a chiunque di partecipare scegliendo tra tre tracciati a difficoltà crescente, che inizieranno e termineranno presso l'ingresso del Centro:

1 km "Zero Barriere": Un percorso rigorosamente senza barriere architettoniche, pensato specificamente per persone con disabilità moderata o grave.

4 km: Un tracciato con piccoli ostacoli (qualche marciapiede), ideale per persone con disabilità lieve, camminatori non allenati, famiglie con bambini, anziani e chiunque voglia passeggiare con il proprio animale domestico al guinzaglio.

10 km: Il percorso dedicato ai runner e agli sportivi più allenati.

A fare da Padrino a questa quinta edizione sarà Ethan Garcia, campione italiano di boccia paralimpica, che raccoglie il prestigioso testimone dei testimonial delle passate edizioni: Ambra Sabatini, Letizia Baria, Fiamma Cocchi e Tommaso Nistri.

All'arrivo, i partecipanti saranno accolti da una vera e propria festa: un ricco ristoro finale offerto dagli sponsor, musica e animazione a cura del DJ Alessandro Masti (Radio Toscana). Saranno inoltre presenti un Fontanello di Publiacqua, stand di associazioni benefiche del settore e un'area giochi curata da Decathlon. L'assistenza sanitaria dell'intera giornata sarà garantita dalla V.A. Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci.

NON COMPETITIVA, MA RICCA DI PREMI Pur mantenendo il suo spirito rigorosamente non competitivo, l'evento premierà la partecipazione e la fantasia. Saranno assegnati simpatici riconoscimenti ai primi runner giunti al traguardo, ai partecipanti della 4 km che sfoggeranno il travestimento o l'abbigliamento più simpatico, a tutti i "finisher" del percorso da 1 km e ai 5 gruppi più numerosi (che siano società sportive, colleghi di lavoro o semplici gruppi di amici).

Un momento di profonda emozione sarà dedicato al Premio Fotografico in memoria di Damiano Gornati, giornalista della Fondazione Don Gnocchi e co-fondatore dell'evento, prematuramente scomparso due anni fa. Il premio andrà allo scatto più bello condiviso nei giorni successivi alla corsa sui canali Facebook e Instagram dell'evento.

ISCRIZIONI, PACCO GARA E FINALITÀ BENEFICHE Ai primi 400 iscritti sarà garantito un pacco gara contenente la maglietta ufficiale dell'evento e altri gadget offerti dagli sponsor. Le quote di partecipazione sono pensate per favorire la massima adesione:

10 Euro: Adulti

5 Euro: Ragazzi under 12 e Adulti over 65

15 Euro: Quota Famiglia (indipendentemente dal numero dei componenti, con diritto a due magliette)

Gratuito: Per i degenti del Centro IRCCS Don Carlo Gnocchi di Firenze. (Eventuali magliette aggiuntive, comprese quelle delle passate edizioni, potranno essere acquistate il giorno della gara in uno stand dedicato, fino a esaurimento scorte).

Correre la Don Gnocchi Run fa bene due volte: l'intero ricavato della manifestazione sarà destinato a finanziare i progetti di volontariato ospedaliero, le iniziative di promozione dell'umanizzazione delle cure all'interno della struttura fiorentina e i progetti riabilitativi nei Paesi in via di sviluppo promossi dalla Fondazione Don Gnocchi.