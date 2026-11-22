Oggi mercoledì 11 novembre alle ore 18 alla Libreria Feltrinelli in piazza della Repubblica a Firenze.Tommaso Ciuffoletti presenterà l'ultimo romanzo di Laura Forti: "Per Non Sentire Più Niente", uscito adesso per Giuntina.

Si tratta di una storia commovente e divertente insieme, che fra emozioni, risate, riferimenti a icone della cultura ebraica - da Philip Roth fino a Leone da Modena passando per Kafka, Houdini e Woody Allen - racconta la difficile relazione con l'attualità e il mondo post 7 ottobre di un personaggio di fantasia, Michele Velletri.