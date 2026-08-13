Terremoto in Toscana oggi, scossa forte alle 10,57

Terremoto stamani sulla costa toscana settentrionale. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tra le 10:57 e le 12:00 di oggi, mercoledì 12 agosto 2026, si è registrata una sequenza di quattro scosse nella zona.

Pochi giorni fa, la stessa zona era già stata interessata a fenomeni sismici.

Oggi la scossa più forte è stata avvertita alle 10:57 con magnitudo 3.7: epicentro nel mare al largo di Marina di Pisa e profondità stimata di circa 9 chilometri.

A seguire altre tre scosse di assestamento: alle 10:59 di magnitudo 2.2, alle 11:44 di magnitudo 2.0 e alle 12:00 di magnitudo 2.8. L'epicentro è localizzato al largo della costa toscana settentrionale.

Al momento non risultano danni a persone o cose. Scosse di questa entità sono comunque state percepite dalla popolazione in diverse località costiere e dell'entroterra.La Protezione Civile e le autorità locali stanno monitorando la situazione. L'INGV prosegue nel controllo del territorio per verificare eventuali ulteriori movimenti sismici nelle prossime ore.

La Regione Toscana ha attivato il sistema regionale di Protezione Civile a seguito della scossa di terremoto di magnitudo ML 3.7, registrata questa mattina alle ore 10.57 con epicentro nel mare al largo di Marina di Pisa e una profondità stimata di circa 9 chilometri. La scossa è stata avvertita lungo gran parte della costa toscana.

Le verifiche svolte nell’immediatezza dell’evento, in raccordo con Prefetture, Comuni, Vigili del Fuoco e tutte le componenti del sistema regionale di Protezione Civile, non hanno evidenziato criticità né segnalazioni di danni a persone o cose.

L’analisi dell’evento è stata effettuata dal Settore Sismica della Regione Toscana, che conferma come l’attività sismica di quest’area sia ben conosciuta e riconducibile a un sistema di faglie parallele alla linea di costa. Si tratta di una zona che, nel corso dei secoli, ha sempre manifestato un’attività sismica con livelli energetici analoghi a quelli registrati nelle ultime settimane. L’epicentro odierno risulta inoltre prossimo a quello del sisma del 4 agosto scorso nell’area del Parco di San Rossore. Secondo i tecnici regionali non è escluso che possano verificarsi ulteriori scosse di assestamento.

“Non risultano danni a persone o cose - afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - e il sistema regionale si è attivato immediatamente per monitorare il territorio e coordinare tutti i soggetti coinvolti. Desidero ringraziare le Prefetture, i Comuni, i Vigili del Fuoco, il personale della Protezione Civile che anche in questi giorni a ridosso di Ferragosto sono al lavoro pronti a intervenire con la consueta rapidità”.

“Nessuna particolare criticità, ma continuiamo a monitorare la situazione con attenzione”, dichiara il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika. “Anche in questa occasione la macchina della Protezione Civile della Toscana ha dimostrato grande capacità di risposta. Ringrazio le donne e gli uomini del nostro sistema regionale per la consueta professionalità, i tecnici del Settore Sismica della Regione Toscana, i Vigili del Fuoco, le Prefetture, i Comuni e i volontari per il lavoro tempestivo di ricognizione che ci consente di escludere al momento criticità sul territorio”.