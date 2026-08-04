Ore 13.04, la terra trema ancora in Toscana

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi in Toscana alle ore 13.04. Secondo i dati, il sisma ha avuto una magnitudo 2.3.

Al momento non risultano danni o segnalazioni particolari.

La scossa arriva poche ore dopo quella più forte avvertita stamattina alle 10.15, di magnitudo 4.3, con epicentro a 7 km a ovest di Pisa, a una profondità di 8 km.

Il tremore di questa mattina è stato avvertito chiaramente in Versilia, sulla costa fino al Livornese e anche a Firenze. Molti bagnanti in spiaggia l’hanno percepito e sono arrivate centinaia di chiamate al 112.Per precauzione nella zona sono state effettuate alcune evacuazioni. La Regione Toscana ha fatto sapere che al momento non ci sono segnalazioni di feriti.Con la scossa delle 13.04 l’area pisana resta dunque sotto osservazione. I tecnici dell’INGV stanno monitorando l’evoluzione dello sciame sismico.Per chi ha avvertito il terremoto: si raccomanda di seguire le indicazioni della Protezione Civile e di segnalare eventuali danni al numero unico di emergenza 112.