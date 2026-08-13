Coppa Italia, diretta TV: venerdì Fiorentina - Benevento su Italia 1

La Fiorentina aprira la stagione 2026-2027 venerdì 14 agosto allo stadio Artemio Franchi. Alle ore 21:15 i viola ospiteranno il Benevento nel primo turno di Coppa Italia. Sarà la prima partita ufficiale della nuova gestione di Mister Fabio Grosso sulla panchina viola.

La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1.

Dopo un'estate di lavoro al Rocco B. Commisso Viola Park, la squadra di Firenze inizia il suo percorso in Coppa Italia davanti al pubblico di casa.

L'obiettivo è partire con il piede giusto e proseguire il cammino nella competizione che lo scorso anno ha visto la Fiorentina tra le protagoniste.Dall'altra parte arriva un Benevento neopromosso in Serie B, reduce da una stagione positiva che gli è valsa il ritorno tra i cadetti. Per i sanniti sarà un test importante e l'occasione di affrontare una squadra di Serie A all'esordio.

Per i tifosi viola sarà la prima occasione per vedere all'opera la nuova Fiorentina di Grosso in una gara ufficiale al Franchi.

In vista della partita, l'ACF Fiorentina informa che giovedì 13 agosto alle ore 12:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa di Mister Grosso. Il tecnico parlerà del match contro il Benevento e delle condizioni della squadra alla vigilia dell'esordio ufficiale.

LE DIRETTE TV SU MEDIASET - Coppa Italia Frecciarossa 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e le dirette su Mediaset

Parma-Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Cagliari-Arezzo, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1

Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Fiorentina-Benevento, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Genoa-Ascoli, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1