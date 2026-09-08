L'estate sta finendo, codice verde mercoledì 9 settembre

Ultima giornata di codice giallo per il caldo a Firenze. Il bollettino del sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore indica livello 1 per oggi, martedì 8 settembre, mentre da domani si torna al livello 0, codice verde, confermato anche per giovedì 10 settembre.

Per oggi sono previsti 33 gradi alle 14, con una temperatura massima percepita di 36 gradi. Domani sono attesi 32 gradi alle 14 e 34 percepiti. Più marcato il calo giovedì, quando sono previsti 26 gradi alle 14 e una massima percepita di 28 gradi.

Questa mattina, alle 9.45 ora solare, l'Orto Botanico registrava 28,6 gradi e il Giardino di Boboli 27,1; alle 10, sempre ora solare, Firenze Università segnava 28,1 gradi. Le minime della notte sono state di 23 gradi all'Orto Botanico, 22,1 a Boboli e 21,4 a Firenze Università. Nelle rilevazioni delle 10 l'umidità era del 67% all'Orto Botanico, 71% a Boboli e 70% a Firenze Università.

Approfondimenti Nuova ondata di caldo a Firenze

Da domani è atteso anche un cambiamento delle condizioni meteorologiche per il transito di una perturbazione sulla Toscana, con temporali sparsi, localmente forti e accompagnati da colpi di vento. Le temperature saranno in lieve calo, più accentuato in serata.

Giovedì il calo termico sarà più evidente, mentre le elaborazioni meteorologiche mostrano precipitazioni soprattutto sulle regioni settentrionali e un interessamento più marginale della Toscana.