Teatro Puccini: sì a un sistema di rilevazione fumi

Via libera del Consiglio comunale alla delibera che consente di destinare 138.256 euro alla sostituzione del sistema di rilevazione fumi del Teatro Puccini, intervento indispensabile per garantire le condizioni di sicurezza e il mantenimento dell’agibilità della struttura.

La delibera, firmata dall’assessora all’urbanistica Caterina Biti, è stata presentata in Consiglio comunale dall’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini, che ha sottolineato il valore dell’intervento per la continuità delle attività del teatro e per la prossima stagione 2026/2027.

L’intervento si inserisce nel quadro delle opere pubbliche previste dal Piano di Recupero dell’area dell’ex Manifattura Tabacchi e non comporta nuovi oneri diretti a carico del bilancio comunale. Le risorse necessarie saranno infatti reperite attraverso la rimodulazione di somme già destinate alle opere pubbliche fuori comparto previste dalla convenzione urbanistica con Manifattura Tabacchi S.p.A.In particolare, è stata resa disponibile una somma di 1“Come gruppo PD – spiega il capogruppo Luca Milani – abbiamo votato convintamente, in Consiglio comunale, alla delibera che permette l'apertura della nuova stagione del Teatro Puccini con impianti di climatizzazione e di sicurezza innovativi e all’avanguardia.

Questi lavori permetteranno una migliore fruizione, da parte del pubblico, ad un teatro molto importante nel panorama teatrale fiorentino.La stagione del Puccini ha sempre proposto un cartellone teatrale all’avanguardia ospitando artisti nazionali ed internazionali. Un teatro cittadino che si è distinto, nel corso degli ultimi anni – conclude il capogruppo PD Luca Milani – per una proposta di opere teatrali di grande rilevanza culturale. Una grande realtà che offre una proposta culturale diversificata rispetto alle altre programmazioni teatrali della città”.Il gruppo del Partito Democratico con un ordine del giorno fa anche proprio il parere espresso dal consiglio di Quartiere 1 per la piena realizzazione dell’opera fuori comparto U4 – “Collegamento interscambio ciclabile-autobus su via Tartini”, salvaguardandone la progettualità e la funzione originaria a beneficio della mobilità e dei residenti del rione.40.000 euro destinata prioritariamente alla realizzazione dell’intervento urgente al Teatro Puccini.

Il sistema di rilevazione fumi, il cui costo complessivo aggiornato è pari a 138.256 euro, è necessario ai fini della sicurezza e dell’agibilità dell’immobile. La Direzione Servizi Tecnici del Comune ha inoltre verificato che l’intervento rientra tra quelli di competenza del Comune, in quanto proprietario del teatro.

I lavori dovranno essere avviati immediatamente e realizzati durante la pausa delle attività teatrali, così da consentire il completamento dell’intervento in tempo utile per il controllo periodico della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, previsto per ottobre, e per garantire la regolare ripresa della programmazione della stagione 2026/2027.

“Il Teatro Puccini è un patrimonio culturale importante della nostra città e garantire la sua sicurezza e la sua piena agibilità significa tutelare un luogo fondamentale per la vita culturale fiorentina – dichiara l’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini –. Con questa delibera interveniamo con tempestività su una necessità concreta e urgente, mettendo a disposizione le risorse necessarie senza nuovi oneri per il bilancio comunale. L’obiettivo è molto chiaro: consentire al Puccini di affrontare la prossima stagione teatrale nelle condizioni di massima sicurezza e garantire continuità a un’attività culturale che rappresenta una parte importante dell’offerta della città”.“Come gruppo PD – spiega il capogruppo Luca Milani – abbiamo votato convintamente, in Consiglio comunale, alla delibera che permette l'apertura della nuova stagione del Teatro Puccini con impianti di climatizzazione e di sicurezza innovativi e all’avanguardia.

Questi lavori permetteranno una migliore fruizione, da parte del pubblico, ad un teatro molto importante nel panorama teatrale fiorentino.La stagione del Puccini ha sempre proposto un cartellone teatrale all’avanguardia ospitando artisti nazionali ed internazionali. Un teatro cittadino che si è distinto, nel corso degli ultimi anni – conclude il capogruppo PD Luca Milani – per una proposta di opere teatrali di grande rilevanza culturale. Una grande realtà che offre una proposta culturale diversificata rispetto alle altre programmazioni teatrali della città”.Il gruppo del Partito Democratico con un ordine del giorno fa anche proprio il parere espresso dal consiglio di Quartiere 1 per la piena realizzazione dell’opera fuori comparto U4 – “Collegamento interscambio ciclabile-autobus su via Tartini”, salvaguardandone la progettualità e la funzione originaria a beneficio della mobilità e dei residenti del rione.

La rimodulazione delle risorse si inserisce negli impegni assunti da Manifattura Tabacchi S.p.A. nell’ambito della convenzione urbanistica del 19 maggio 2022, che prevede complessivamente 3.784.500 euro per opere di riqualificazione degli spazi pubblici connesse al Piano di Recupero.

Tra queste figura anche l’intervento già in corso relativo al Teatro Puccini, comprendente il restauro delle facciate, il rifacimento degli impianti interferenti con le aree cedute e la manutenzione delle guaine in copertura, originariamente stimato in 430.000 euro e attualmente in avanzato stato di realizzazione. Con il provvedimento approvato dal Consiglio comunale, le risorse vengono ora rimodulate per far fronte alla sopravvenuta esigenza di sostituire il sistema di rilevazione fumi, dando priorità alla sicurezza della struttura e alla possibilità di garantire la regolare apertura della nuova stagione teatrale.

“Come gruppo PD – spiega il capogruppo Luca Milani – abbiamo votato convintamente, in Consiglio comunale, alla delibera che permette l'apertura della nuova stagione del Teatro Puccini con impianti di climatizzazione e di sicurezza innovativi e all’avanguardia. Questi lavori permetteranno una migliore fruizione, da parte del pubblico, ad un teatro molto importante nel panorama teatrale fiorentino.

La stagione del Puccini ha sempre proposto un cartellone teatrale all’avanguardia ospitando artisti nazionali ed internazionali. Un teatro cittadino che si è distinto, nel corso degli ultimi anni – conclude il capogruppo PD Luca Milani – per una proposta di opere teatrali di grande rilevanza culturale. Una grande realtà che offre una proposta culturale diversificata rispetto alle altre programmazioni teatrali della città”.

Il gruppo del Partito Democratico con un ordine del giorno fa anche proprio il parere espresso dal consiglio di Quartiere 1 per la piena realizzazione dell’opera fuori comparto U4 – “Collegamento interscambio ciclabile-autobus su via Tartini”, salvaguardandone la progettualità e la funzione originaria a beneficio della mobilità e dei residenti del rione.