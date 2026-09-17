Teatro Lumière, presentata la stagione 2026/27

È stata presentata oggi a Palazzo Vecchio la nuova stagione 2026/27 del Teatro Lumière, importante realtà culturale di via di Ripoli.

La nuova stagione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di apertura e valorizzazione della pluralità di artisti, interpreti e linguaggi che caratterizzano il teatro contemporaneo. Per la prima volta, infatti, la programmazione è stata selezionata attraverso una Call, rivolta a compagnie teatrali e artisti invitati a presentare le proprie proposte.

Sono state oltre 170 le proposte ricevute, dalle quali è stata selezionata una stagione composta da 16 produzioni, capaci di riunire compagnie fiorentine e artisti provenienti da tutta Italia, interpreti emergenti e professionisti affermati, oltre a generi e linguaggi artistici differenti.

L'obiettivo è portare a Firenze un ampio panorama del teatro contemporaneo, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere nuove compagnie, storie e forme artistiche senza dover lasciare la propria città.

La stagione è stata concepita come un vero e proprio festival teatrale lungo un'intera stagione, con un programma variegato unito dal desiderio di emozionare il pubblico, incoraggiare la riflessione e creare occasioni di incontro.

Tra i protagonisti del cartellone figurano, tra gli altri, Nicola Pecci e Marco Lombardi, insieme a numerosi artisti e compagnie che contribuiscono a restituire un'immagine ricca e articolata della scena teatrale contemporanea.Per rendere più semplice la scelta tra le numerose proposte, il Teatro Lumière ha previsto per la stagione 2026/27 tre diverse formule di abbonamento: Smeraldo, con 4 spettacoli; Zaffiro, con 12 spettacoli; e Diamante, che consente di assistere a tutti gli spettacoli della stagione.

Accanto alla stagione principale sono previsti inoltre gli Eventi Speciali, dedicati a storie e artisti ritenuti particolarmente significativi e meritevoli di uno spazio specifico all'interno della programmazione.

"Oggi a Palazzo Vecchio abbiamo presentato la nuova stagione del Teatro Lumière, una bellissima realtà di via di Ripoli" ha detto l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. "La stagione è particolarmente interessante: i 16 spettacoli in programma sono stati selezionati attraverso una Call alla quale sono arrivate oltre 170 proposte. Ne è venuta fuori una stagione molto bella e interessante, con artisti come Nicola Pecci, Marco Lombardi e tante altre persone che rappresentano un bel modo di fare teatro. Al Teatro Lumière va il nostro più grande in bocca al lupo per questa nuova stagione e un ringraziamento speciale a Maurizio Del Buffa e Paola Tanda, che sono le anime di questo teatro".

Per informazioni e programma completo:

Teatro Lumière

http://teatrolumiere.itsegreteria@teatrolumiere.it