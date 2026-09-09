Teatro Lumière apre la stagione 26-27

FIRENZE - Il Teatro Lumière è pronto ad alzare il sipario sulla nuova stagione 2026/27 e lo fa invitando tutta la città a una grande festa di apertura.

L'appuntamento è per giovedì 17 settembre 2026 alle ore 19.00 presso il Teatro Lumière, in via di Ripoli 231 a Firenze. Un evento libero e aperto a tutti, completamente gratuito, che includerà drink, un piccolo buffet, tante sorprese e anche un gioco che mette in palio la possibilità di vincere l'abbonamento alla nuova stagione.

Alla serata parteciperanno l'attore Andrea Bruno Savelli, Paola Tanda e Maurizio Del Buffa della Direzione del Teatro Lumière, e il Community Manager Marco Bartolini.

Saranno presenti anche alcuni degli artisti protagonisti della prossima stagione.

Quest'anno il Teatro Lumière, con la collaborazione di Zona Crepuscolare, compie un passo importante: avvicinare il teatro contemporaneo al suo affezionato pubblico. Commedia, dramma, musica, sperimentazione e altri linguaggi teatrali condivideranno la stessa stagione, perché gusti diversi uniscono le persone attorno allo stesso amore per il teatro.

Proprio per questo, durante la serata verrà ufficialmente inaugurato un nuovo spazio: il Progetto MCBTH dedicato alla sperimentazione, alle nuove forme teatrali, ai giovani artisti e a un incontro più ravvicinato con il pubblico.

Spazio anche alla formazione: verranno presentati i corsi teatrali dell'Accademia Lumière. Accanto ai corsi consolidati di recitazione, regia e radiodramma, si aggiungono nuove opportunità, tra cui Recitazione Gestuale e Drammaturgia.

Un nuovo capitolo per il Teatro Lumière: radicato nella sua comunità e aperto alle novità.

INFO

Teatro Lumière, via di Ripoli 231 Firenze

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Tel. 055.389.0214 - WhatsApp 353.462.2650