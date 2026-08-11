Fiorentina

Striscioni a Firenze, i tifosi viola preparano la festa dei 100 anni

L'ultimo stamani al Galluzzo. Appuntamento martedì 25 agosto in piazza Santa Maria Novella

Antonio
Antonio Patruno
11 Agosto 2026 14:21
Striscioni a Firenze, i tifosi viola preparano la festa dei 100 anni

GALLUZZO (FIRENZE) - Nel corso di agosto 2026, la Curva Fiesole ha fatto affiggere vari striscioni in giro per Firenze per chiamare a raccolta i tifosi in vista della festa del centenario della Fiorentina, fissata per il 25 agosto 2026 alle ore 19:30 in Piazza Santa Maria Novella. 

L'ultimo striscione in ordine di tempo è stato affisso stamani al Galluzzo, all'uscita nord del paese.

Approfondimenti

Si trova nei pressi della rotonda vicina al supermercato, affisso a un muro.

Striscioni analoghi si sono visti e si vedono in tutta la città e area metropolitana, ad esempio uno è apparso qualche giorno fa a Scandicci, zona Le Bagnese.

Foto gallery
    Tag
    In evidenza