Striscioni a Firenze, i tifosi viola preparano la festa dei 100 anni

GALLUZZO (FIRENZE) - Nel corso di agosto 2026, la Curva Fiesole ha fatto affiggere vari striscioni in giro per Firenze per chiamare a raccolta i tifosi in vista della festa del centenario della Fiorentina, fissata per il 25 agosto 2026 alle ore 19:30 in Piazza Santa Maria Novella.

L'ultimo striscione in ordine di tempo è stato affisso stamani al Galluzzo, all'uscita nord del paese.

Si trova nei pressi della rotonda vicina al supermercato, affisso a un muro.

Striscioni analoghi si sono visti e si vedono in tutta la città e area metropolitana, ad esempio uno è apparso qualche giorno fa a Scandicci, zona Le Bagnese.