Proseguono i servizi mirati della Polizia Municipale contro lo spaccio di droga e giovedì pomeriggio gli agenti del Reparto Antidegrado hanno messo sotto osservazione l'area di piazza dei Ciompi. In borghese hanno individuato alcuni movimenti sospetti nei pressi della Loggia del Pesce e quindi hanno avviato un'attenta attività di monitoraggio rilevando un presunto scambio di sostanza stupefacente avvenuto in via Pietrapiana tra due persone.

L'immediato intervento degli agenti ha permesso di fermare entrambi e recuperare la sostanza appena ceduta nonostante il tentativo della persona di disfarsene. Ulteriori verifiche hanno consentito di rinvenire e sequestrare un ulteriore quantitativo di hashish nella disponibilità del presunto spacciatore. Sequestrati anche denaro contante probabile provento dello spaccio e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti, il presunto responsabile è stato deferito all'Autorità Giudiziaria.

“L'operazione rientra nei servizi svolti ogni giorno dalla Polizia Municipale per il controllo del territorio e il contrasto allo spaccio nelle aree più sensibili della città – commenta l’assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio –. Un lavoro quotidiano, che spesso non viene percepito perché effettuato in borghese ma che dà una risposta alla richiesta dei cittadini. Lo spaccio rappresenta infatti una criticità molto sentita dalla popolazione e la Polizia Municipale, insieme alle forze dell’ordine, fa la sua parte con dedizione e impegno e di questo la ringrazio”.