Sarà rifatto per intero il controsoffitto della micropiscina comunale Don Minzoni, a Rifredi. Le verifiche tecniche condotte dopo il distacco hanno rilevato un dissesto che richiede un intervento su tutta la superficie. I lavori prevedono l’installazione di un sistema antisfondellamento certificato, adatto a un ambiente esposto all’umidità e al cloro.

"Le verifiche hanno messo in evidenza un deterioramento legato alle tecniche costruttive dell’epoca e alla prolungata esposizione all’umidità e al cloro - ha spiegato l’assessora allo sport Letizia Perini - gli interventi di alcuni anni fa avevano riguardato la coibentazione e l’impermeabilizzazione del tetto. La copertura è in buone condizioni e l’intervento si concentrerà, appunto, sul controsoffitto. Stimiamo che serviranno circa tre mesi per completare i lavori. L’obiettivo è riaprire la piscina a febbraio. Lavoreremo per completare l’intervento nel minor tempo possibile, consapevoli dei disagi che la chiusura comporta per gli atleti e per tutti gli utenti che frequentano la piscina. Il nostro impegno è ridurre al minimo le difficoltà e restituire quanto prima un impianto sicuro alla città”.