"Anni di promesse, annunci e proclami sul decentramento, ma nei fatti il nulla. Da quando Renzi ha svuotato i Quartieri di poteri e competenze, il centrosinistra non ha mai avuto la reale volontà politica di restituire loro dignità istituzionale.

La sindaca Funaro aveva promesso un cambio di passo, ma oggi persino un presidente di Quartiere del PD denuncia l’immobilismo dell’amministrazione. L’ennesima promessa disattesa, accompagnata dal silenzio assordante di Palazzo Vecchio.Nel solo 2025 gli organi politici dei Quartieri sono costati oltre 526 mila euro, di cui quasi 323 mila soltanto per le indennità dei cinque presidenti, senza considerare i costi della struttura amministrativa.A questo si aggiunge, dal 2026, il ripristino dei gettoni di presenza per i componenti dei Collegi di presidenza.

A fronte di un ulteriore incremento della spesa politica, non si registra un corrispondente aumento delle competenze, dell’autonomia decisionale e della capacità di dare risposte concrete ai cittadini.Se il centrosinistra non intende restituire ai Quartieri risorse, competenze e autonomia decisionale, abbia almeno il coraggio di dirlo.Per fare da passacarte a Palazzo Vecchio non servono cinque presidenti e 95 consiglieri. A queste condizioni, tanto vale chiuderli, risparmiando oltre mezzo milione di euro all’anno per la sola componente politica, da destinare ad altre esigenze della città".

Queste le dichiarazioni dei consiglieri di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale e nei 5 Quartieri fiorentini.