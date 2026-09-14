Sottopasso Cure, chiusura accantonata?

“La chiusura del sottopasso delle Cure è stata di fatto accantonata dall’Amministrazione, che ritiene più sicuro per i pedoni continuare a utilizzare il passaggio sotterraneo piuttosto che percorrere il tragitto pedonale lungo il marciapiede del sovrappasso.

Il problema è che, nel frattempo, nel sottopasso permane una situazione di degrado che può comprensibilmente creare timore in chi è costretto ad attraversarlo. Oggi sono inoltre chiaramente visibili i segni di qualcosa che è andato a fuoco, con una parte dell’area delimitata da nastro bianco e rosso. Non sappiamo quando sia accaduto né quali siano state le cause, ma il quadro è sotto gli occhi di tutti.

Se per l’Amministrazione la soluzione non è chiudere il sottopasso, allora deve essere in grado di garantirne condizioni di sicurezza, decoro e piena fruibilità. Non si può sostenere che quello sia il percorso più sicuro per i pedoni e, contemporaneamente, lasciare che la situazione continui in queste condizioni.

A questo punto la domanda è semplice: l’Amministrazione è in grado di risolvere una volta per tutte il problema del sottopasso delle Cure oppure no? Se non è in grado, lo dica chiaramente. Almeno i cittadini eviteranno di sentirsi continuamente presi in giro.

Presenteremo un’interrogazione al Quartiere 2 per sapere quale alternativa alla chiusura del sottopasso l’Amministrazione intenda finalmente mettere in campo per risolvere definitivamente questa situazione”.

Lo dichiarano la capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Angela Sirello con il consigliere Matteo Chelli e i consiglieri al Q2 Gian Luca Castoldi e Chiara Galanti