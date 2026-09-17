Sospensione Bollo auto, misura sostenibile?

“La sospensione pe un anno del bollo auto annunciata dal Governo Meloni rischia di trasformarsi in un clamoroso boomerang per i cittadini. Una misura di questo tipo è sostenibile solo se il Governo garantisce una copertura finanziaria adeguata e strutturale, capace di compensare integralmente il gettito finora assicurato alle Regioni. Se così non fosse, e i numeri fin qui emersi confermano il nostro timore, ci troveremmo di fronte a un inganno di proporzioni colossali: da una parte si mette qualcosa nelle tasche dei cittadini, dall’altra si sottraggono alle Regioni risorse destinate a finanziare servizi fondamentali, dalla sanità al sociale, dall’istruzione al trasporto pubblico.

Se il Governo vuole davvero alleggerire i costi che gravano sui cittadini, intervenga sul prezzo dei carburanti e trovi le risorse necessarie per la sanità pubblica. Da anni chiediamo di portare il finanziamento del servizio sanitario nazionale al 7,5 per cento del Pil, ma su questo le risorse non si trovano. È una contraddizione evidente: si annuncia l’abolizione del bollo mentre non si interviene su altri aggravi che pesano sulle famiglie e continua a mancare un investimento appropriato sulla sanità pubblica.

E se, per di più, il mancato gettito del bollo non fosse integralmente compensato, il peso economico verrebbe semplicemente spostato sui bilanci delle Regioni e, quindi, sui servizi alle persone. È evidente che siamo di fronte a un provvedimento elettorale dettato dalla paura di perdere le prossime elezioni. Ma il sostegno che serve alle famiglie, di fronte a sempre maggiori difficoltà economiche, non si risolve con spot una tantum. Quello che serve davvero, e su cui questo governo ha totalmente fallito, è aumentare i salari e abbassare la pressione sui bilanci familiari, a partire dalle bollette e dai carburanti.

Voci che, in questi quattro anni di governo Meloni, sono aumentate a dismisura e pesano sulle tasche degli italiani ben più di un anno di bollo auto”. È quanto dichiarano Simone Bezzini, capogruppo Pd in Consiglio regionale, e Antonio Mazzeo, consigliere regionale Pd e vicepresidente del Consiglio regionale, in merito misura sul bollo auto.