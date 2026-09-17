Alfonso Di Martino nominato Vicario del Questore di Firenze

Il dott. Alfonso Di Martino, già Capo di Gabinetto della Questura, dal prossimo 21 settembre, assumerà l’incarico di Vicario del Questore di Firenze.

Il dott. Di Martino, in servizio dal 1989, è arrivato a Firenze nel 2001, ricoprendo numerosi incarichi di prestigio all’interno della Questura fiorentina.Dopo essere stato il funzionario responsabile di diverse sezioni investigative della Squadra Mobile fiorentina, tra le quali, l’Antirapina, l’Antidroga e la Criminalità Organizzata, il Dott. Di Martino ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, poi della Divisione Polizia Anticrimine ed infine, dal 2022, quello di Capo di Gabinetto della Questura del capoluogo toscano.Il Dott.

Alfonso Di Martino sostituisce nelle importanti funzioni di Vicario del Questore il dott. Giovanni Pampillonia, recentemente promosso alla qualifica di Dirigente Superiore e destinato ad altro incarico.Al Dott. Alfonso Di Martino, che si appresta a ricoprire il prestigioso incarico istituzionale, vanno i migliori auguri e le congratulazioni del Questore Fausto Lamparelli, dei Funzionari e del personale della Polizia di Stato in servizio a Firenze.