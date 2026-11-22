La percezione dell'insicurezza tra i cittadini e l'inteso lavoro quotidiano condotto sul campo dalle forze dell'ordine rappresentano i due volti complessi e interconnessi della realtà urbana fiorentina.

Da un lato, l'azione costante di prevenzione e repressione presidia capillarmente sia i luoghi simbolo del flusso turistico sia i quartieri residenziali perifrastici. Dall'altro, il tema della vivibilità urbana si trasforma inevitabilmente in un terreno di aspro e continuo scontro politico tra le istituzioni locali e il governo centrale.

In questo scenario incrociato, dove si colloca il sottile confine tra la concreta efficacia delle operazioni sul territorio e la narrazione della propaganda politica?

L'attività della Squadra Mobile della Questura di Firenze nell'ambito del contrasto al crimine diffuso ha registrato un incisivo intervento coordinato nel cuore del centro storico, in Piazza del Duomo. Gli investigatori, impiegati in un servizio d'osservazione a largo raggio dislocato in diversi punti strategici dell'area monumentale, hanno individuato due soggetti – un uomo di 32 anni e una donna di 28 anni, entrambi di origine straniera e con precedenti specifici – intenti a scrutare con fare sospetto le borse e gli zaini dei visitatori.

I due hanno adocchiato una coppia di turisti presenti nella piazza. La dinamica criminale si è sviluppata secondo uno schema collaudato: la donna si è posizionata strategicamente in modo da fare da "schermo" alla vista dei passanti, permettendo al complice di aprire la cerniera dello zaino della vittima e di asportare un giubbotto, subito occultato nello zaino della complice.

Nel tentativo di far perdere le proprie tracce tra la folla, i due si sono allontanati, ma sono stati immediatamente bloccati dalla Polizia. Contestualmente, una seconda aliquota di agenti ha raggiunto il turista derubato, ignaro dell'accaduto. A seguito del giudizio per direttissimo, l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto in flagranza e disposto per entrambi il divieto di dimora nel Comune di Firenze, con l'immediata restituzione della refurtiva al legittimo proprietario.

L'operazione evidenzia l'elevata flessibilità con cui la microcriminalità sfrutta l'alta densità turistica e, al contempo, il valore tattico dei presidi d'osservazione della Squadra Mobile, capaci di neutralizzare i furti con destrezza prima che il reato si traduca in impunità.

Parallelamente agli interventi in flagranza, l'azione repressiva della Squadra Mobile negli ultimi quattro giorni si è concretizzata nell'esecuzione di 4 ordini di carcerazione per pene definitive. I quattro soggetti sono stati localizzati in varie zone dell'area metropolitana e condotti presso la casa circondariale di Sollicciano:

Cittadino straniero di 44 anni : rintracciato al Parco delle Cascine e gravato da molteplici precedenti per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti. Deve scontare una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, su ordine dell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

: rintracciato al Parco delle Cascine e gravato da molteplici precedenti per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti. Deve scontare una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, su ordine dell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze. Cittadino marocchino di 61 anni: rintracciato in via dell'Argingrosso, deve espiare 2 anni di reclusione per i reati di rapina aggravata e lesioni personali commessi a Scandicci nel settembre 2018.

Se sul piano operativo le forze dell'ordine rispondono con arresti ed esecuzioni pena, sul piano politico la gestione della sicurezza fiorentina rimane il terreno di uno scontro frontale. Il punto di frizione risiede nei nodi strutturali del degrado urbano nel Quartiere di San Jacopino e lungo l'asse di via Galliano, dove le competenze dell'Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Sara Funaro si sovrappongono a quelle governative su ordine pubblico, immigrazione e gestione degli immobili statali.

Da un lato, la Lega rivendica una presenza capillare sul territorio tramite l'On. Tiziana Nisini (Commissario Lega Firenze), accusando Palazzo Vecchio di inazione di fronte alle "spaccate" commerciali e alle risse, ed evidenziando la promozione di un gazebo in via Galliano per distribuire ai residenti un volantino sulle contromisure che il Comune potrebbe attuare: "Spaccate, risse e un degrado sempre più intollerabile sono, ormai, all'ordine del giorno nel Quartiere di San Jacopino, che pare essere, quotidianamente, sotto assedio dalla delinquenza."

Dall'altro lato, il Partito Democratico respinge con fermezza l'attacco. Il deputato e segretario cittadino del PD, Federico Gianassi, sposta il focus sulle responsabilità del governo nazionale a guida centrodestra, accusandolo di inefficacia sul contrasto alla microcriminalità, allo spaccio e alla mancata risoluzione del nodo delle occupazioni abusive, con particolare riferimento agli immobili di proprietà dell'INPS in via Galliano: "Questa Destra è solo chiacchiere e distintivo. Hanno una gran faccia tosta: invece di fare propaganda, abbassino la testa e chiedano scusa ai cittadini per le promesse non mantenute."

Il quadro tracciato dagli ultimi avvenimenti evidenzia la polarizzazione tra la concretezza dei risultati investigativi sul campo – culminati in arresti ed esecuzioni penali – e l'asprezza del dibattito politico, dove il tema della sicurezza rischia spesso di trasformarsi in materia di contrapposizione elettorale. Per garantire la tenuta sociale di contesti complessi come San Jacopino, la sola risposta repressiva non basta se priva di un'azione amministrativa e governativa sistemica.