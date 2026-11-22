FLASH MOB 60° Alluvione Firenze

Nelle prime ore del 4 novembre 1966, l'Arno ruppe gli argini e travolse Firenze con una violenza inaudita. Un'ondata d'acqua e fango soffocò la culla del Rinascimento, invadendo vicoli medievali, botteghe artigiane, collezioni d'arte inestimabili e archivi secolari. La città si ritrovò improvvisamente al buio, isolata dal resto del mondo, privata dei servizi essenziali e ferita nel cuore stesso della sua identità culturale e umana. Oggi, alla vigilia del sessantesimo anniversario di quel tragico evento (1966–2026), la memoria civica non si limita a rievocare il dolore della devastazione, ma torna a celebrare l'incredibile reazione corale che nacque dalle macerie.

Rileggere la catastrofe del 1966 con gli occhi del presente significa tracciare una parabola straordinaria: quella di un dramma locale capace di trasformarsi nel primo esperimento organico di solidarietà globale dell'epoca contemporanea, ma anche nell'innesco decisivo per la nascita della moderna ingegneria della prevenzione in Italia. Dal fango di allora è scaturita una visione del territorio profondamente rinnovata, dove l'urbanistica, la tutela dei beni culturali e la protezione dei cittadini si fondono in un'unica grande lezione di resilienza.

Di fronte all'immane disastro, il mondo non rimase a guardare. La straordinaria risposta internazionale è oggi al centro della mostra espositiva "Firenze per il mondo, il mondo per Firenze. 60° anniversario dell'alluvione. 1966–2026", allestita nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio fino al 22 novembre. Promossa dal Comune di Firenze e dalla Fondazione MUS.E, con la curatela di Rita Corsini e Valentina Zucchi e il sostegno degli sponsor Banco Fiorentino, ChiantiBanca e Bcc Pontassieve, l'esposizione attinge al patrimonio inestimabile dell'Archivio Storico del Comune di Firenze per documentare una mobilitazione senza precedenti.

Come ha sottolineato la sindaca Sara Funaro, la memoria documentale custodita negli archivi rende giustizia al ruolo guida dell'allora sindaco Piero Bargellini e della sua amministrazione, capaci di coordinare un'imponente macchina di soccorso e di trasformare l'emergenza nel catalizzatore di una solidarietà planetaria.

Attraverso lettere, registri e fotografie inedite, la mostra compone un mosaico di micro-storie che sfociarono in una macro-diplomazia dal basso, anticipando di decenni la nascita di una vera e propria società civile globale interconnessa:

Higashikawa (Giappone): Nell'isola di Hokkaido , 22 bambini di una scuola elementare raccolsero 12.000 yen vendendo vecchie bottiglie usate, allegando al contributo economico ventidue commoventi lettere d'incoraggiamento destinate ai coetanei fiorentini.

Nell'isola di , 22 bambini di una scuola elementare raccolsero 12.000 yen vendendo vecchie bottiglie usate, allegando al contributo economico ventidue commoventi lettere d'incoraggiamento destinate ai coetanei fiorentini. Ablon (Francia): 4 giovanissime studentesse inviarono i risparmi di una colletta scolastica con l'espresso desiderio di avviare uno scambio epistolare e umano con i ragazzi della città alluvionata.

4 giovanissime studentesse inviarono i risparmi di una colletta scolastica con l'espresso desiderio di avviare uno scambio epistolare e umano con i ragazzi della città alluvionata. Aberfan (Galles): La comunità del piccolo villaggio minerario, travolta solo poche settimane prima dal collasso di una discarica di carbone che aveva causato la morte di oltre cento bambini, trovò la forza di inviare messaggi di profonda vicinanza ed empatia.

La comunità del piccolo villaggio minerario, travolta solo poche settimane prima dal collasso di una discarica di carbone che aveva causato la morte di oltre cento bambini, trovò la forza di inviare messaggi di profonda vicinanza ed empatia. Reims e Unione Sovietica: Se la città gemellata di Reims stanziò aiuti finanziari diretti per le famiglie colpite, l'URSS mobilitò un contingente ufficiale di 10 specialisti di alto livello nel restauro d'arte per salvare le tele e le tavole intrise d'acqua e limo.

Se la città gemellata di Reims stanziò aiuti finanziari diretti per le famiglie colpite, l'URSS mobilitò un contingente ufficiale di 10 specialisti di alto livello nel restauro d'arte per salvare le tele e le tavole intrise d'acqua e limo. La mobilitazione artistica a Chicago e in Europa: Oltreoceano, la comunità musicale di Chicago organizzò concerti ed eventi benefici di gran gala, mentre aste d'arte e raccolte fondi proliferavano in tutto il continente europeo.

Accanto alla diplomazia delle istituzioni, il simbolo più puro di quei mesi rimangono gli "angeli del fango": migliaia di giovani giunti spontaneamente da ogni angolo d'Italia e del pianeta per spalare detriti, asciugare libri rari e portare conforto nelle case devastate. I registri d'epoca del centro operativo comunale di via Ghibellina testimoniano formalmente che, nell'arco di poco più di un mese, operarono circa 800 giovani stranieri, per un totale complessivo di ben 3.600 giornate lavorative donate alla città.

Questa atmosfera di fratellanza universale fu immortalata con commossa gratitudine dal sindaco Piero Bargellini, le cui parole pronunciate in quelle ore tragiche risuonano ancora oggi scolpite nella storia:

"Da ogni paese da ogni nazione ci sono giunti aiuti e soccorsi, e ancora ne giungeranno da paesi e popoli sempre più lontani. Ho passato l'ultima notte dell'anno con 500 giovani di ogni razza lingua e religione, venuti a ripulire la nostra città come fosse stata la loro casa"

L'inestimabile slancio emotivo e volontario dei primi mesi evidenziò tuttavia un vuoto strutturale drammatico: l'assenza in Italia di un sistema statale organizzato per la prevenzione e la gestione dei rischi idrogeologici. Il passaggio dalla reazione affrettata dell'emergenza alla pianificazione scientifica del territorio è stato ripercorso dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, durante l'approfondimento televisivo "Sera 24" su RaiNews, condotto da Giancarlo Usai. Giani ha rimarcato come l'alluvione del 1966 sia stata la determinante spinta politica e legislativa che portò al varo della legge quadro del 1970, pietra angolare su cui si è edificata la moderna Protezione Civile italiana.

Negli ultimi sei decenni, l'infrastruttura di difesa del bacino dell'Arno è stata radicalmente potenziata mediante un ingegneristico sistema di sbarramenti e vasche di contenimento, i cui volumi di gestione delle piene ne attestano l'importanza strategica:

Lago di Bilancino (a monte di Firenze): invaso artificiale capace di trattenere e regolare un volume imponente fino a 67 milioni di metri cubi d'acqua.

invaso artificiale capace di trattenere e regolare un volume imponente fino a d'acqua. Scolmatore dell'Arno a Pontedera: infrastruttura di deviazione strategica in grado di scaricare direttamente in mare fino a 30 milioni di metri cubi d'acqua durante le colate di piena.

infrastruttura di deviazione strategica in grado di scaricare direttamente in mare fino a d'acqua durante le colate di piena. Casse di espansione a Roffia (San Miniato): bacino di contenimento laterale con una capacità d'accumulo pari a 5 milioni di metri cubi di piena.

bacino di contenimento laterale con una capacità d'accumulo pari a di piena. Casse di espansione di Pizziconi, Restone e Prulli: rete infrastrutturale per la laminazione graduale delle piene lungo il corso superiore dell'Arno, progettata per proteggere direttamente il centro abitato fiorentino.

rete infrastrutturale per la laminazione graduale delle piene lungo il corso superiore dell'Arno, progettata per proteggere direttamente il centro abitato fiorentino. Sistema di paratie urbane ed eliminazione delle vecchie spallette: profonda ristrutturazione degli argini cittadini per incrementare la tenuta idraulica all'interno dell'alveo urbano.

L'efficacia concreta di questo imponente assetto preventivo ha trovato una prova decisiva nel marzo di un anno fa: in occasione di una forte ondata di maltempo, la città di Pisa ha evitato un'esondazione verosimilmente catastrofica grazie alla tempestiva apertura dello Scolmatore di Pontedera e all'attivazione delle casse di Roffia. Parallelamente, il Comune di Firenze ha affinato il proprio piano civico su 17 aree periferiche e centrali costantemente presidiate, integrate da una rete capillare di allerta digitale e applicazioni web in tempo reale.

Oltre alla costruzione di sbarramenti fluviali, il post-1966 ha imposto una coraggiosa riflessione sull'urbanistica della città. Mantenere presidi sanitari, archivistici e di informazione strategica compressi all'interno della culla storica dell'Arno significava esporre l'intera comunità al rischio di paralisi operativa ed emergenziale in caso di allagamento.

Come evidenziato dall'analisi di Eugenio Giani, le istituzioni avviarono un piano strategico di decentramento mirato, trasferendo i servizi essenziali lontano dal rischio idraulico dell'ansa del fiume per garantire la continuità dei soccorsi e la preservazione del patrimonio:

Ospedale San Giovanni di Dio: storicamente posizionato nel centro cittadino, è stato delocalizzato nelle strutture moderne di Scandicci, garantendo un polo ospedaliero accessibile e al sicuro da eventuali esondazioni. Archivio di Stato: trasferito dal cuore della città al nuovo e protetto complesso architettonico di Piazza Beccaria, al fine di sottrarre i preziosi documenti storici al pericolo di infiltrazioni dalle falde e dal corso d'acqua. Sede Regionale della RAI: spostata nella zona sud di Firenze, lontano dalle aree vulnerabili del centro, per garantire la continuità dell'informazione e delle radiocomunicazioni di emergenza a livello regionale.

Questa redistribuzione degli snodi nevralgici ha permesso di alleggerire la pressione di traffico sul centro storico e ha dotato Firenze di una struttura a rete, condizione fondamentale per la resilienza urbana contemporanea.

A sessant'anni di distanza, la memoria del 1966 rifiuta di essere una mera celebrazione museale nostalgica; si propone invece come uno strumento civico dinamico per educare le nuove generazioni al valore della prevenzione e della cura del territorio. In quest'ottica si inserisce il programma d'iniziative "Flussi di Memoria: Firenze 1966-2026", promosso dall'Associazione Nazionale Case della Memoria e dalla Casa Studio Piero Bargellini, con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze.

Momento centrale di questo percorso è l'evento istituzionale "D'Acqua e Fango, 60° dell'alluvione", in programma venerdì 6 novembre alle ore 17 nella prestigiosa Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi. L'incontro propone una profonda fusione tra espressione artistica e testimonianza storica:

Coordinamento musicale: a cura del Maestro Gregorio Nardi, con le esecuzioni dal vivo di Alexander Sardon Trampus al violino e Daria Alessina al pianoforte .

a cura del Maestro Gregorio Nardi, con le esecuzioni dal vivo di . Letture d'archivio: brani scelti ed estratti dal volume "Voci dall'Alluvione-Lettere al Sindaco Piero Bargellini e a sua moglie Lelia", interpretati dalle voci recitanti di Dimitri Frosali, Elena Bagni e Roberta Pratesi.

Le epistole d'epoca conservate dall'Archivio Storico del Comune di Firenze cessano così di essere carte inattive: le parole dei leader mondiali affiancate alle preghiere dei cittadini comuni diventano una narrazione civica pulsante, che ricorda a ciascun cittadino come la tutela del bene comune richieda un impegno costante e condiviso.

Il sessantesimo anniversario dell'alluvione del 1966 offre a Firenze e al mondo intero un'occasione imperdibile per valutare quanta strada sia stata percorsa e quali sfide attendano ancora le nostre comunità. La catastrofe che sessant'anni fa sommerse il Rinascimento si è convertita, nel tempo, in un modello virtuoso di rinascita, rigenerazione urbana e cooperazione internazionale.