Sicurezza, proroga di 180 giorni per due ordinanze a Firenze

Divieti che funzionano si rinnovano. E questa volta sono due. Si tratta delle ordinanze che riguardano la chiusura anticipata dei minimarket alle 21 e lo stop al gioco delle tre carte. Ieri sono stati firmati gli atti di proroga per ulteriori 180 giorni che scatteranno da lunedì 10 agosto. In questo modo i divieti sono in vigore dalla firma delle rispettive ordinanze senza soluzione di continuità.

La doppia firma è l’occasione per fare il bilancio dei risultati delle due ordinanze, in vigore dal 6 settembre poi implementata il 3 ottobre 2024 (minimarket) e dal 22 luglio 2024 (gioco delle tre carte).

Per quanto riguarda i minimarket, dalla firma dell’ordinanza sono state sanzionate 70 attività di cui 19 quest’anno. Sempre da inizio 2026 sono state notificate 23 sospensioni per un totale di 80 giorni.

I controlli vengono effettuati dalla Polizia Municipale con assiduità e non mancano gli episodi curiosi come quello del titolare di un minimarket che teneva gli alcolici in un frigorifero nascosto sotto un tappeto o quello che invece andava a prelevare le bottiglie in uno stanzino chiuso e coperto da materiali vari per occultare la porta.

Passando al gioco delle tre carte o campanelle, complessivamente sono state elevate 209 sanzioni di cui 115 per gli organizzatori e 94 per i collaboratori. Da inizio anno le multe sono state 54 di cui 26 per chi effettua materialmente la truffa e 28 per i complici. Anche in questo caso non mancano episodi da segnalare come il blitz effettuato dalla Polizia Municipale in San Lorenzo con sette persone sanzionate per il mancato rispetto dell’ordinanza e denunciate per il reato di gioco d’azzardo su suolo pubblico.

“Con questa doppia proroga confermiamo l’impegno concreto dell’Amministrazione per la sicurezza e il decoro della città – dichiara l’assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio –. Con strumenti adeguati e controlli mirati e costanti, i fenomeni di illegalità si riducono. Continueremo a lavorare con la Polizia Municipale per garantire spazi pubblici vivibili e sicuri. Per i minimarket di concerto con la Prefettura, sempre in stretto rapporto con i Quartieri e anche con i servizi mirati della Polizia di Prossimità.

E sulla truffa delle tre carte, continua il pattugliamento mirato in centro storico anche se, viste la modalità operativa, non è semplice cogliere i malviventi sul fatto. Ma andremo avanti perché si tratta di un raggiro che, colpendo in particolare i turisti, danneggia anche l’immagine della città. In questo senso resta fondamentale anche la campagna ‘Non partecipare al gioco, è una truffa’, che abbiamo promosso con le associazioni di categoria per informare in particolare i visitatori”.

Ordinanza minimarket

Dal 10 agosto sarà prorogata per ulteriori 180 giorni la chiusura obbligatoria dalle 21 per i minimarket che si trovano in 36 strade e piazze cittadine. La nuova ordinanza conferma l’obbligo di chiusura alle 21 tutti i giorni della settimana (fino alle 7 del giorno successivo) per gli esercizi commerciali di vicinato che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare, di produzione, preparazione e/o vendita di sostanze alcoliche o super alcoliche nelle seguenti strade: via Maso Finiguerra, via Palazzuolo, via dell’Agnolo, piazza di San Jacopino e via di San Jacopino, via Nazionale, via Benedetto Marcello, via Maragliano, via del Ponte alle Mosse, via Guelfa, via Panicale, via Chiara, via Doni, piazza Dalla Piccola, via Lulli, via Spontini, via dell’Albero, via della Scala, via Galliano, via Toselli, via Rocca Tedalda, via Masaccio, viale dei Mille, via Gioberti, via Piagentina, piazza Vasari, via Pacinotti, via Rocca Tedalda, via Poggio Bracciolini, via dei Vanni, via Canova, via di Villa Demidoff, via delle Panche, via Caccini, piazza IV Novembre, via di Santo Stefano in Pane, via Vittorio Emanuele II.Identiche anche le conseguenze per chi non rispetta l’ordinanza: le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa nazionale oltre alle sospensioni dell’attività introdotte dal Regolamento Unesco e dalla legislazione della Regione Toscana in caso di reiterazioni, ovvero sospensione di 5 giorni alla prima, 10 giorni alla seconda e 15 giorni per ogni ulteriore reiterazione.

Ordinanza gioco delle tre carte

È stata prorogata anche l’ordinanza per la messa al bando del gioco delle tre carte e simili su tutto il territorio comunale. Con quest’atto, firmato giovedì scorso, il divieto sarà in vigore dal 10 agosto per ulteriori 180 giorni fino a inizio febbraio. Nel nuovo atto, si evidenzia come l’ordinanza si sia dimostrata una misura utile a ridurre in fenomeno sul territorio fornendo alle forze di polizia uno strumento efficace di contrasto. E quindi a tutela delle persone e per consentire la più ampia fruibilità degli spazi pubblici, la circolazione e il transito di mezzi di soccorso, e visto che comunque, nonostante in forma contenuta, il fenomeno è ancora presente in alcune zone è stato deciso di prorogare i divieti introdotti per la prima volta con l’ordinanza del 22 luglio 2024.

Quindi su tutto il territorio comunale è vietato organizzare e praticare giochi di strada come quello delle tre carte, delle campanelle o simili sul suolo pubblico o comunque in luoghi soggetti al passaggio pubblico. Il divieto vale non solo per chi organizza, ma anche per chi in qualunque modo prende parte non in buona fede a questi giochi o forme analoghe di intrattenimento che promettano la vincita di denaro.Confermate anche la sanzione prevista di 400 euro a carico degli organizzatori, dei collaboratori che per attirare i clienti fingono di giocare, e di tutti coloro che in qualsiasi modo prendono parte all’illecito.

E la competenza degli agenti della Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia per i controlli sul rispetto del divieto.