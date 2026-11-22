Una nuova casa nel cuore di Firenze, là dove tutto ha avuto inizio. Casa AV è un nuovo format di ristorazione che segna un capitolo inedito nella storia di All’Antico Vinaio di Tommaso Mazzanti, che amplia il suo universo gastronomico oltre le celebri schiacciate che lo hanno reso conosciuto in tutto il mondo.

Casa AV sarà aperta da giovedì 12 novembre a Palazzo Strozzi, uno dei luoghi simbolo della storia e della cultura di Firenze. Un progetto che nasce proprio nella città d’origine di Tommaso Mazzanti e che guarda al futuro con una proposta capace di mettere in dialogo identità toscana e respiro internazionale.

Casa AV è un’osteria contemporanea pensata per raccontare la Toscana con uno sguardo aperto al mondo ai visitatori del centro culturale. Un luogo in cui storia, cultura e piacere della tavola si incontrano attraverso una cucina che mette al centro la qualità delle materie prime, il rispetto della tradizione e il calore dell’accoglienza. Non una semplice evoluzione del format esistente, ma un progetto autonomo, con una propria identità e una proposta gastronomica pensata per accompagnare ogni momento della giornata: dalla colazione al pranzo, dalla merenda all’aperitivo, fino alla cena.

Anche gli ambienti interpretano questa filosofia. Lo spazio si distingue per un’eleganza classica arricchita da tocchi contemporanei, studiati per integrarsi armoniosamente con il prestigioso contesto storico e architettonico di Palazzo Strozzi, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’identità e della bellezza del luogo.

A impreziosire gli interni contribuiscono le lampade Minigiogali di Vistosi, disegnate da Angelo Mangiarotti, caratterizzate da elementi in cristallo lavorato a mano. Una scelta che rende omaggio al design e all’artigianalità italiana, inserendosi in un progetto in cui ogni dettaglio contribuisce a costruire un’esperienza riconoscibile e coerente con il contesto.

Protagonista è naturalmente la cucina, che alterna grandi classici della tradizione toscana e italiana a interpretazioni più contemporanee. In carta trovano spazio piatti identitari come la pappa al pomodoro, gli gnudi di ricotta e spinaci con burro e salvia, i coccoli con Prosciutto Toscano DOP e crema di pecorino, il lampredotto alle tre salse e i tortelli di patate al ragù.

Accanto alla tradizione, una selezione di proposte che raccontano un approccio più attuale alla cucina, come la tartare di Chianina con tartufo, la pasta al burro ai tre latti, il panettone salato con mortadella di Prato IGP con carpaccio di chianina e il risotto alla zucca con Parmigiano e guanciale croccante. Un menu ampio e trasversale, che comprende anche piatti di carne e pesce, insalate e una selezione di dessert, dai grandi classici come il tiramisù e i cantucci con vin santo ad altre proposte dolci.

Casa AV nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per fiorentini e visitatori internazionali, un luogo in cui fermarsi in diversi momenti della giornata, condividere il piacere della buona tavola e sentirsi a casa, vivendo Palazzo Strozzi anche attraverso un’esperienza gastronomica.

Con questa apertura, Tommaso Mazzanti torna simbolicamente alle proprie radici per intraprendere una nuova strada attraverso un’osteria contemporanea che amplia il proprio racconto gastronomico senza perdere il legame con Firenze, la qualità e quella cultura dell’ospitalità che ne hanno accompagnato la crescita.

Orari: tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:00; il giovedì fino alle 22:00.