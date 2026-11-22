La 12^ giornata del campionato di Serie BKT mette di fronte Empoli e Pisa per una sfidante stracittadina toscana, in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 19.30 allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena. L'attesa per questo scontro diretto è densa di significato, non solo per il valore del risultato sul campo, ma anche per l'inedita dinamica che ne sta caratterizzando la vigilia.

Nonostante la profonda rivalità storica tra le due tifoserie, la partita si preannuncia unica nel suo genere a causa di decisioni istituzionali e vicende sportive che stanno facendo discutere l'intero movimento calcistico.

L'evento più insolito e significativo che precede il derby è la presa di posizione comune assunta dalle due società. Empoli FC e Pisa SC hanno diffuso una nota congiunta per esprimere profondo rammarico e stupore a seguito delle restrizioni imposte sulla vendita dei biglietti destinati ai tifosi. I club hanno scelto di allearsi per difendere l'essenza stessa del gioco e il valore della presenza dei sostenitori sugli spalti, ricordando come in passato la sfida si sia svolta all'insegna della correttezza: "La sicurezza e la partecipazione dei tifosi non devono essere considerate esigenze contrapposte. Il calcio deve continuare a essere vissuto come sport e momento di condivisione: un calcio della gente, che trova nel confronto tra tifoserie, nel rispetto dell'avversario e nella partecipazione allo stadio alcuni dei suoi valori più autentici."

Le dirigenze di Empoli e Pisa hanno ribadito che la sicurezza rimane la priorità imprescindibile e hanno espresso pieno rispetto per il lavoro dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e delle autorità preposte. Ciononostante, hanno auspicato un tavolo di confronto per individuare soluzioni condivise, evidenziando come uno stadio pieno e un tifo passionale non costituiscano un mero contorno, bensì l'identità stessa del calcio, chiedendo una rivalutazione del provvedimento.

Sul piano puramente agonistico e motivazionale, il punto di vista del Pisa è stato espresso dall'esterno nerazzurro Samuele Angori durante il Media Day tenutosi nella sala stampa "Passaponti" della Cetilar Arena: "Durante questa sosta abbiamo [lavorato] tanto e bene; purtroppo veniamo da un periodo nel quale abbiamo raccolto meno di quanto meritato però dobbiamo rimanere sul pezzo perché abbiamo dimostrato di avere grande qualità e abbiamo tutto per poter far bene. Siamo una squadra forte e, giocando e superando ogni difficoltà da squadra, dobbiamo trasformare in risultati le nostre potenzialità"

Angori ha tracciato il bilancio della squadra al rientro dalla sosta per le Nazionali, focalizzandosi sul lavoro svolto e sulla determinazione del gruppo nel ribaltare una fase di campionato in cui il bottino di punti raccolto è stato inferiore rispetto a quanto dimostrato sul campo.

La direzione di un derby ad alta intensità emotiva è stata affidata a un fischietto di grande esperienza: Federico La Penna della sezione di Roma 1. Ad affiancarlo sul terreno di gioco saranno gli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Giovanni Boato di Padova, con Davide Di Marco di Ciampino nel ruolo di IV ufficiale. Al VAR opererà Daniele Rutella di Enna, coadiuvato dall'AVAR Ivano Pezzuto di Lecce. La Penna vanta una solida carriera con 130 gare dirette in Serie B (di cui 5 nella stagione in corso).

In una gara caratterizzata da forti sollecitazioni agonistiche, la scelta di un arbitro con oltre cento presenze nel campionato cadetto assicura fermezza e autorevolezza nella gestione dei ritmi di gioco.

Il derby di sabato 21 novembre 2026 (ore 19.30) rappresenta il posticipo della 12ª giornata della Serie BKT e si colloca come un punto di svolta strategico prima del fitto blocco di impegni invernali.

La Lega B ha ufficializzato la programmazione del calendario fino alla 23ª giornata, tracciando la tabella di marcia che attende le due squadre nelle prossime settimane:

Il cammino del Pisa: Subito dopo la sfida di Empoli, i nerazzurri affronteranno un calendario serrato che prevede la 13ª giornata in casa contro il Modena (mercoledì 25 novembre, ore 20.00), la trasferta ad Arezzo (domenica 29 novembre, ore 19.30) e il match interno con la Sampdoria (venerdì 4 dicembre, ore 20.30). A seguire, il cammino proseguirà con Carrarese, Ascoli, Benevento, Cesena, Avellino, Palermo, Verona e Cremonese.

Subito dopo la sfida di Empoli, i nerazzurri affronteranno un calendario serrato che prevede la 13ª giornata in casa contro il Modena (mercoledì 25 novembre, ore 20.00), la trasferta ad Arezzo (domenica 29 novembre, ore 19.30) e il match interno con la Sampdoria (venerdì 4 dicembre, ore 20.30). Il cammino dell'Empoli: La pubblicazione degli orari ufficiali da parte della Lega B fino al 23° turno permette di inquadrare anche la ripartenza degli azzurri a inizio anno nuovo. Dopo il blocco di gare di fine anno, l'Empoli affronterà un doppio turno casalingo al Castellani contro Modena (sabato 16 gennaio, ore 15.00) e Mantova (sabato 30 gennaio, ore 15.00), inframezzato dalla trasferta contro l'Arezzo (domenica 24 gennaio, ore 17.15).

Ottenere punti nel derby del Castellani diventa fondamentale per entrambe le compagini per affrontare con la giusta spinta psicologica il prosieguo del campionato.

Il derby Empoli-Pisa racchiude le diverse sfaccettature del calcio italiano: la determinazione di uno spogliatoio desideroso di raccogliere i frutti del proprio lavoro, la gestione tattica affidata a direzioni arbitrali di grande esperienza e la gestione delle energie all'interno di un calendario denso di appuntamenti. Tuttavia, l'elemento di maggiore rilievo rimane la posizione congiunta presa dai due club a tutela della partecipazione dei tifosi e della passione popolare.

Di fronte al rischio che le misure restrittive impoveriscano l'atmosfera degli stadi, la scelta di due rivali storiche di unire le forze per difendere il "calcio della gente" rappresenta un segnale significativo per tutto il movimento sportivo.