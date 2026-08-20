​Serie A 2026/27: al via la stagione viola

Sabato prossimo si alzerà ufficialmente il sipario sulla Serie A 2026/27, ma per i Viola il battesimo del fuoco avverrà nel posticipo del lunedì. C'è un'elettricità diversa nell'aria di Firenze quest'anno; il nuovo ciclo tecnico porta con sé promesse di calcio. Il debutto ufficiale della Fiorentina non sarà per i deboli di cuore: appuntamento a lunedì 24 agosto 2026, alle ore 20:45. Iniziare la stagione nello scenario dell’Olimpico contro i giallorossi è un test per misurare le ambizioni della squadra.

La Roma di questa estate non nasconde i "campanelli d'allarme" per la nostra difesa: durante l’ultima amichevole dei capitolini contro il Borussia Dortmund, un 2-2 vibrante, Paulo Dybala ha dimostrato di essere già in forma campionato, affiancato dal solito Bryan Cristante. Attenzione massima anche sul mercato: oggi la Roma ha ufficializzato l'arrivo di Rodrigo Mora, un innesto che aggiunge ulteriore imprevedibilità allo scacchiere giallorosso e che potrebbe già debuttare contro di noi.

C’è molta curiosità attorno a Valdepeñas, il nuovo tassello difensivo arrivato nientemeno che dal Real Madrid. Presentato in pompa magna oggi al Wind Tre Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, lo spagnolo ha subito mostrato di che pasta è fatto. Non è solo un giocatore versatile capace di fare il centrale o il terzino; Valdepeñas ha messo in chiaro le sue doti fisiche: "Le mie caratteristiche principali sono la velocità e la capacità di compiere sforzi ripetuti".

Un dettaglio che farà piacere ai palati fini: persino José Mourinho si è complimentato con lui per il passaggio in maglia viola, spronandolo a dare il massimo in questa nuova avventura. A Firenze, il ragazzo ha già trovato un mentore d'eccezione in Borja Valero, che lo sta guidando nei primi passi in città. Inoltre, il feeling con Mastantuono promette scintille; Valdepeñas non ha risparmiato elogi per il compagno: “Ha qualità tecniche incredibili”.

Con la pelle d'oca, ha ricordato il suo primo contatto con i colori viola: “Ho conservato la maglia del mio debutto con la Fiorentina, è stato un giorno indimenticabile. Spero di restituire la fiducia sul campo”.

I riflettori torneranno ad accendersi sullo Stadio Artemio Franchi sabato 5 settembre 2026 alle ore 15:00, per la sfida contro il Torino FC, targato Abate, che ha già fatto vedere i muscoli in Coppa Italia, superando la Carrarese per 1-0 con una rete del "Cholito" Simeone. Tatticamente la squadra si è presentata con un solido 3-4-2-1 che vede tra i protagonisti anche alcune facce note, come gli ex viola Comuzzo e Biraghi (subentrato nell'ultima gara), oltre a giovani di prospettiva come Casadei.

Per i tifosi viola che vogliono fare "scouting" televisivo, segnatevi la data del 23 agosto: il Torino ospiterà il Milan. Sarà l'occasione perfetta per studiare i movimenti della squadra di Abate prima che calchi il prato del Franchi.