Il cammino della Fiorentina nella Serie A 2026/2027

La Fiorentina inizierà il campionato 2026/2027 con una trasferta subito impegnativa: il 23 agosto i viola saranno all’Olimpico contro la Roma. Poi si torna al Franchi per due gare di fila, il 30 agosto con il Frosinone e il 6 settembre con il Torino. Il 13 settembre c’è la prima trasferta in laguna contro il Venezia, seguita il 20 settembre dal big match casalingo con il Napoli.

Ottobre si apre l’11 con la trasferta a Genova, poi il 18 al Franchi arriva il Como. Il 25 ottobre si va a San Siro contro l’Inter, mentre il 28 ottobre c’è il turno infrasettimanale in casa con l’Atalanta.

Novembre porta la trasferta di Sassuolo l’1, e subito dopo il grande appuntamento al Franchi: l’8 novembre arriva la Juventus. Il mese si chiude con due trasferte, il 22 a Monza e il 29 a Udine.Dicembre inizia il 6 con il Cagliari al Franchi, poi il 13 si va a Parma. Prima di Natale, il 20 dicembre, c’è Bologna in casa. Il 2027 si apre con due gare ravvicinate al Franchi: il 3 gennaio contro la Lazio e, dopo la trasferta del 6 gennaio a Milano con il Milan, si chiude il girone d’andata il 10 gennaio ospitando il Lecce.

Il ritorno comincia in salita il 17 gennaio al Maradona contro il Napoli. Il 24 gennaio il Sassuolo viene al Franchi, mentre il 31 gennaio si va a Bergamo con l’Atalanta. Febbraio vede Udinese in casa il 7, Frosinone fuori il 14, e il 21 febbraio il Franchi ospita l’Inter. Il 28 febbraio si va a Torino.

Marzo si apre il 7 con il Venezia al Franchi, poi il 14 trasferta a Cagliari e il 21 in casa con il Genoa. Ad aprile il 4 si va a Como, l’11 arriva il Milan al Franchi e il 18 c’è un’altra gara interna con il Parma. Il 25 aprile è la volta di Juventus-Fiorentina allo Stadium.Il rush finale di maggio è intenso: il 2 si va a Bologna, il 9 maggio al Franchi torna la Roma per una sfida che può valere tanto. Il 16 maggio trasferta a Lecce, il 23 maggio ultima al Franchi contro il Monza. Si chiude il 30 maggio all’Olimpico contro la Lazio.

Insomma, partenza in salita con Roma subito, Juventus a novembre al Franchi e un finale con Roma in casa e Lazio fuori.