Sergio Nelli torna in libreria con "Estate italiana"

Originale viaggio pubblicato da Les Flaneurs Edizioni

Les Flaneurs Edizioni presenta Estate italiana di Sergio Nelli.

Di questo originale viaggio, Antonio Moresco, una delle voci più potenti del panorama letterario italiano, ha scritto: «Che bel libro mentale e fisico! Sguardo radente sul mondo, sorpresa, pensiero, poesia, nostalgia, malattia, delicatezza ferita, amarezza, contrasto, scatto... Sergio Nelli è un Gesù che, svellendo di tanto in tanto una mano dal chiodo, continua a fumare sulla croce la sua sigaretta di scrittore».

«Sergio Nelli è uno dei maestri segreti della nostra letteratura, e in questo libro torna alla forma epigrafica e ibrida – e quindi per lui più pura – dei suoi testi migliori» (Vanni Santoni)

TRAMA. Quella appena trascorsa è stata l’estate più rarefat­ta dell’ultimo secolo, un’estate imboccata al contrario come quando si esce dalle gallerie e alla luce che com­pare in lontananza si affidano il sollievo e le paure ri­maste irrisolte. Sergio Nelli – tornando alla sostanza narrativa che lo ha reso lo straordinario scrittore che tutti riconoscono – ha redatto un diario dalla trincea, un taccuino dei giorni successivi alla quarantena durante cui abbiamo fatto i conti con quanto ci è successo: un manuale d’uso della vita in tempi schizofrenici, un libretto dei tagliandi che si ostina a tenere in ordine il ricordo di quello che siamo stati. Giorno dopo giorno, dal 20 giugno al 20 settembre e proseguendo poi con uno struggente principio d’au­tunno, Nelli nella sua Estate italiana ricorre a una prosa essenziale per raccontare il dono dell’imperfezione. Sen­sazioni, sogni, ibridazioni, gole di malinconia e arrampi­cate lungo le pareti della speranza: senza risparmiarci l’incertezza di chi sa leggere il tempo, l’autore trova il modo per rimodellare la vita risparmiata dal dolore. Un viaggio nell’estate 2020, col calendario impegnato in un’altra mutazione di specie, dagli anni della parteci­pazione a quelli del distanziamento sociale.

BIOGRAFIA. Sergio Nelli (Fucecchio, Firenze) laureatosi in Filosofia all’Università di Firenze, dopo gli studi si è dedicato in­teramente alla scrittura letteraria. È fra i fondatori del blog Il primo amore, di cui è redattore. Ha pubblicato Dopopasqua (Castelvecchi, 2000); Ricrescite (Bolla­ti Boringhieri, 2004; Tunué, 2018); Prima dell’estinzione (Effigie, 2008); Segnavento Pontormo (Titivillus, 2008); Orbita clandestina (Einaudi, 2011); Il primo mondo (Gaf­fi, 2014); Albedo (Castelvecchi, 2017).

Titolo: Estate italiana

Autore: Sergio Nelli

Genere: Narrativa

Casa Editrice: Les Flâneurs Edizioni

Collana: Èlite

Pagine: 76

Prezzo Cartaceo: € 10,00

Codice ISBN: 978-88-313-14-602

Distribuzione: Da settembre 2015, Les Flâneurs Edizioni è distribuita da Libro Co. Italia. Il titolo è quindi ordinabile in tutte le librerie italiane, sui principali store online, fra cui Amazon, Ibs, Mondadori Store, Libreria Universitaria, e nel circuito Fastbook. Disponibile in formato digitale su Amazon, anche per i possessori di abbonamento Kindle Unlimited.