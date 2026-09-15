Savino Del Bene Volley, test ok con Vallefoglia

Dopo i due allenamenti congiunti con Il Bisonte Firenze, disputati con punteggio speciale, la Savino Del Bene Volley torna in campo per un nuovo test amichevole contro un’avversaria di Serie A1: la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

L’allenamento congiunto va in scena al Pala BigMat di Firenze, con coach Marco Gaspari che comincia lentamente ad avere a disposizione l’intero roster.

Dopo gli impegni con le rispettive Nazionali sono infatti rientrate Nwakalor, Van Ryk e Skinner, con le prime due subito in campo e la schiacciatrice statunitense tenuta a riposo. Il tutto ancora in attesa dei rientri di Ognjenovic e Bergmann.

Le formazioni Gaspari schiera così la sua squadra con Eze al palleggio, Van Ryk nel ruolo di opposta, Bosetti e D’Odorico in banda, Aleksic e Graziani al centro e Armini come libero.La Vallefoglia di coach Pistola risponde con Gray al palleggio, Bierria opposta, Davidovic e Rousseaux in banda, Candi e Kochurina al centro e De Bortoli libero.

La Cronaca1° set La Savino Del Bene Volley conquista il primo set, con la nuova opposta Van Ryk, appena rientrata dagli impegni con la Nazionale canadese, a firmare il primo punto del parziale. Dopo un iniziale equilibrio, le toscane trovano il primo allungo sul 12-10 grazie al muro di D’Odorico. La Savino Del Bene Volley arriva fino al 16-11, ma Vallefoglia reagisce e torna a contatto. Nel finale si procede punto a punto fino al 23-23, poi il mani-out di D’Odorico porta il punteggio sul 24-23. A chiudere il set è ancora Van Ryk, che dopo averlo aperto firma anche il punto del 25-23.

2° set Nel secondo set la Savino Del Bene Volley allunga a partire dal 13-13. Van Ryk firma prima un muro e subito dopo una diagonale stretta, mentre Bosetti realizza il mani-out del 15-13. La nuova opposta canadese continua a essere protagonista e mette a segno anche l’ace del 18-15 e la pipe del 20-17. Vallefoglia prova a rientrare e raggiunge la parità sul 21-21, ma nel finale la squadra di Gaspari torna a spingere e chiude senza concedere ulteriori occasioni. D’Odorico firma l’ace del 24-21, poi un errore di Vallefoglia consegna a Scandicci il 25-21 e il secondo set.

3° set Nella terza frazione Gaspari cambia formazione, inserendo Nwakalor e Alberti al centro, con Van Hecke nel ruolo di opposta al posto di Van Ryk e con Rousseaux, schierata nei primi due set da Vallefoglia, che passa in maglia Savino Del Bene Volley.La squadra toscana parte sotto 1-4, ma reagisce e riequilibra il parziale sul 5-5. Vallefoglia torna avanti, ma la Savino Del Bene Volley ribalta l’inerzia nella fase centrale, portandosi sul 13-10 grazie a Bosetti e al muro di Alberti. La formazione ospite però, recupera e impatta sul 13-13. Nella seconda parte del set Vallefoglia prova nuovamente ad allungare, arrivando sul 18-20, ma la Savino Del Bene resta in scia e trova il pareggio sul 22-22 con D’Odorico. Nel finale è ancora D’Odorico a firmare il punto del 24-23, prima del 25-23 conclusivo che consegna il terzo set dalla formazione di Gaspari.

4° set La Savino Del Bene Volley prende subito il controllo anche del quarto set. Dopo il 3-5 iniziale, le toscane piazzano un break deciso e prendono il largo. Nwakalor contribuisce con un bel primo tempo che permette alla squadra di mantenere il vantaggio, mentre Van Hecke e D’Odorico, protagoniste nella fase centrale del parziale, spingono la Savino Del Bene Volley fino all’11-4. La formazione di Gaspari non concede possibilità di rientro a Vallefoglia e chiude il quarto set sul 15-6.Chidera Eze post-partita: “Sono molto contenta delle sensazioni e del risultato. Penso che il gioco stia crescendo pian piano, c'è sempre più consapevolezza sia da parte mia che da parte della squadra.”

Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: 4-0 (25-23, 25-21, 25-23, 15-6)

Savino Del Bene Scandicci: Eze 5, Van Ryk 15, Sirressi (L2), D’Odorico 13, Van Hecke 8, Aleksic 2, Bosetti 8, Armini (L1), Graziani 3, Nwakalor 5, Alberti 1, Trunner n.e., Rousseaux 3, Cantoni. All.: Gaspari M.

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: Bici n.e., Bolzonetti n.e., Bierria 10, Blasi, De Bortoli (L1), Candi 4, Bridi, Kochurina 9, Varela Gomez 6, Davidovic 10, Gray 1, Rousseaux 5, Sparring Vallefoglia 5. All.: Pistola A.