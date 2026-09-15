Fiorentina- Pisa, le formazioni ufficiali

Formazioni della partita di Coppa Italia (inizio ore 21):
FIORENTINA (4-3-3): 43 De Gea; 17 Joao Mario, 3 Dragusin, 5 Pongracic, 21 Valdepenas; 4 Brescianini, 42 Oulal, 27 Ndour; 30 Mastantuono,32 Pellegrino, 29 Gnonto. A disp.: 19 Lezzerini, 53 Christensen, 2 Cordeiro, 6 Ranieri, 20 Jimenez, 23 Gomes, 25 Njie, 28 Pereira, 33 Fernandes, 44 All.: Vanoli.
PISA (3-4-2-1): 1 Scuffet; 4 Caracciolo, 13 Primasso, 5 Canestrelli; 72 Zanon, Loyola, 36 Piccinini, 7 Leris; 11 Ferrah, 17 Rao; 8 Pittarello. A disp.: 22 Loria, 98 Confente, 3 Angori, 10 Tramoni, 19 Esteves, 21Vural, 24 Frosali, 26 coppola, 29 Correia, 32 Moreo, 33 Calabresi, 37 Petagna, 44 Denoon, 55 Leone. All.Bianco.
Arbitro Marinelli di Tivoli