Montelupo Fiorentino – Per i cittadini del territorio – circa 14 mila abitanti – rappresenta un punto di riferimento, con servizi sanitari, sociosanitari e sociali integrati in un unico luogo. È la casa della comunità “Franco Basaglia” di Montelupo Fiorentino che questa mattina è stata inaugurata alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Al taglio del nastro della struttura, che è già attiva da aprile scorso, erano presenti il direttore generale dell’Ausl Toscana centro Valerio Mari, il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi con l’assessora alle Politiche sociali e abitative e Diritto alla salute Stefania Fontanelli. Assieme a loro erano presenti il direttore della Sds Franco Doni quindi il dottor Paolo Amico, direttore del Coordinamento organizzativo sanitario della zona, l'ingegner Luca Tani, direttore Area manutenzione e gestione investimenti Empoli e il coordinatore infermieristico Massimiliano Lo presti. Quindi i medici e gli operatori della struttura oltre a Paolo Masetti già sindaco di Montelupo Fiorentino quando partirono i lavori della casa della comunità nel 2023.

«Di fronte al Governo, che anche con il bonus per gli anziani da usare in cliniche private vuol portarci in un’altra direzione – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani –, noi in Toscana riaffermiamo l’importanza e la scelta della sanità pubblica: sanità pubblica che vuol dire case di comunità e riforma dell’assistenza territoriale, ovvero un punto di assistenza intermedio rispetto agli ospedali, dove c’è chi può farti una prescrizione di emergenza, dove se non riesci raggiungere il tuo medico di famiglia ne trovi uno che lo sostituisce, deve c’è anche il Pir, il punto di intervento rapido, alternativa al pronto soccorso per i codici minori, e poi ancora il punto prelievo e altri operatori della sanità e del sociale. Il tutto vicino a dove ciascuno abita, ascoltando i territori per meglio calibrare i servizi».

Il presidente Giani, nel corso dell’intervento, ha ricordato anche i punti di forza e gli aspetti virtuosi del sistema sanitario regionale toscano: «un sistema che funziona, una delle tre migliori sanità regionali in Italia».

«La riforma della sanità territoriale che stiamo realizzando – conclude – è importante. I punti di intervento rapido sono in grado di alleggerire il carico di lavoro dei pronto soccorso ed ridurre i tempi di attesa dei pazienti che hanno emergenze minori».

Al piano terra dell’edificio di viale Cento Fiori trovano spazio l’accoglienza, il Cup, i servizi amministrativi, il punto prelievi, l’attività infermieristica, l’Infermiere di famiglia e di comunità e il Punto di intervento rapido (Pir) con medici attivi dalle ore 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, quindi dalle 20 alle 24 i medici della continuità assistenziale dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica dalle 8 alle 24 (si ricorda che dalle 24 alle 8 nei giorni feriali e il sabato e la domenica sempre dalle 24 alle 8 il servizio è vicariato dalla casa di comunità Sant'Andrea di Empoli). Al primo piano sono collocati gli ambulatori dei medici di famiglia e le relative segreterie, mentre al secondo piano operano gli ambulatori specialistici di cardiologia e allergologia, il consultorio con attività ostetrica e i servizi sociali.

«La casa della comunità – afferma il direttore generale dell’Ausl Toscana centro, Valerio Mari – rappresenta un investimento sul rapporto tra servizio sanitario e territorio. La sua importanza non si misura soltanto attraverso gli spazi e le attività che ospita, ma soprattutto nella capacità di rendere il servizio pubblico più vicino alla vita delle persone. Significa costruire un luogo riconoscibile, al quale i cittadini possano fare riferimento e dove trovare ascolto, orientamento e risposte ai propri bisogni di salute. È un cambiamento che richiede anche un modo diverso di lavorare, fondato sulla collaborazione tra professionisti e sulla conoscenza delle esigenze della comunità. La sanità territoriale si rafforza quando riesce a essere presente nella quotidianità delle persone, prima ancora che si manifesti il bisogno di ricorrere all'ospedale».

All'interno della casa della comunità vengono garantite, inoltre, attività di prevenzione, screening e vaccinazioni, percorsi dedicati alla presa in carico delle persone con patologie croniche, assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare. Inoltre, l'utente trova il Punto unico di accesso per l’orientamento ai servizi, un supporto sociale per le persone e per le famiglie e la diagnostica di base grazie a una dotazione tecnologica che comprende, tra le altre apparecchiature, ecografo, elettrocardiografo, spirometro, holter e dispositivi per il monitoraggio clinico. La struttura è collegata alla rete aziendale e opera in stretta integrazione con la casa della comunità hub di Empoli e con gli altri servizi territoriali, favorendo percorsi condivisi tra professionisti sanitari e sociali.

«La realizzazione della nuova casa della comunità – afferma il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi – è un progetto caro a questa amministrazione e a chi mi ha preceduto. Il Comune ha affiancato l'Azienda sanitaria in tutte le fasi, dalla progettazione alla richiesta di permessi, in un'ottica di cooperazione e semplificazione. La cooperazione fra enti è il miglior modo per attrarre risorse e realizzare progetti e strutture che vadano incontro ai cambiamenti e ai mutati bisogni della popolazione.

«Riteniamo che il presidio sanitario sul territorio sia un elemento fondamentale che concorre alla salute e al benessere dei nostri cittadini. Per questa ragione, mentre i lavori proseguivano, abbiamo lavorato in rete con i medici di famiglia e con la Asl, con sopralluoghi e riunioni periodiche. Sottolineo infine quanto sia importante la presenza del presidio nella struttura da parte dei medici di famiglia, che hanno accolto questa possibilità come un'opportunità», chiude il primo cittadino.

La casa della comunità di Montelupo è stata sottoposta a un importante intervento di riqualificazione funzionale che è iniziato il 9 novembre 2023 e ha interessato l’intera struttura che ospitava il distretto socio-sanitario, senza ridurre i servizi sanitari per tutta la durata dei lavori. Sono stati effettuati interventi di adeguamento alle norme antincendio quindi si è proceduto al rinnovo delle finiture interne ed esterne, al rifacimento degli impianti elettrici, di quelli idrico-sanitari e dell'impianto di climatizzazione.

È stato necessario, poi, creare un nuovo ingresso con ampia sala di attesa, mentre sono stati ampliati alcuni uffici e realizzati tre nuovi ambulatori per i medici di medicina generale. Sempre all'interno dell'edificio sono stati allargati i corridoi e costruita una nuova scala di sicurezza esterna. Il tutto ha comportato un investimento complessivo di 2 milioni di euro. I lavori interni si sono conclusi ad aprile, mentre quelli esterni sono terminati a giugno.

La casa di comunità di Montelupo Fiorentino, inoltre, da giugno ha avuto il riconoscimento del rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale 77/2022 e dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici richiesti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il rafforzamento dell’assistenza territoriale. La certificazione ha riconosciuto alla struttura di viale Cento Fiori la piena attivazione dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati per le case della comunità.

È importante sottolineare, inoltre che già da aprile scorso sono nove i medici di famiglia che entrano nella casa di comunità di Montelupo e rafforzano un modello di sanità territoriale che nell’Empolese Valdelsa sta prendendo forma concreta.

I medici si alternano secondo una programmazione comune e garantiranno la propria presenza ai cittadini dalle 8 alle 20, con un centralino unico, 0571878286, a supporto degli accessi per i pazienti.

Il nuovo assetto riguarda quindi la rete dei medici di famiglia di Montelupo, Capraia e Limite, Vinci e Sovigliana, che operano in associazione funzionale territoriale (Aft) per favorire una presa in carico, una continuità assistenziale e un maggiore coordinamento.

L’ingresso dei medici di medicina generale dentro la casa di comunità ha rappresentato un passaggio rilevante perché ha consolidato un modello già avviato in altri territori della zona, da Certaldo a Montespertoli, dalla casa di comunità Sant’Andrea di Empoli fino alle esperienze delle case della salute di Sovigliana, Capraia e Limite, Montopoli e Castelfranco di Sotto. Un percorso che sta trovando adesione e che punta a rendere più vicini e integrati i servizi.