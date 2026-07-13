Sagra della Zuppa 2026 più RB Festival a Fucecchio

Torna a Fucecchio, in contrada Massarella, la Sagra della Zuppa 2026 insieme all’RB Festival. L’appuntamento è per due fine settimana, da giovedì 16 a domenica 19 e da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026, in Piazza 23 Agosto. Ingresso libero, apertura stand alle 19.30 e inizio spettacoli alle 21.30.

Musica e tradizione si alternano. Sul palco si esibiranno artisti nazionali e internazionali: Matteo Alieno e Giovanni Ti Amo il 17 luglio, Incubo + Hara con apertura di Scar e Dylan Cat il 18, la proiezione su maxischermo della finale dei Mondiali il 19.

Nel secondo weekend ci saranno la Serata Massigiana il 23, Svegliaginevra e Generic Animal il 24, Management del Dolore Post-Operatorio e Zara Colombo il 25, e in chiusura domenica 26 gli ospiti internazionali Sonido Gallo Negro dal Messico insieme a Città Deserta.

Ogni sera dopo i concerti dj set a cura de La Limonaia.

Accanto alla musica c’è il cibo: la zuppa tradizionale toscana, grigliate, tortelli e altre specialità preparate dai volontari di Massarella.

La manifestazione è arrivata alla 55° edizione. È nata nel 1971 e unisce la cucina della tradizione contadina a un programma musicale che negli anni ha ospitato nomi noti e giovani promesse. È organizzata dal Gruppo Spontaneo d’Iniziativa della Contrada Massarella in collaborazione con La Limonaia Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Fucecchio.

Info: http://www.contradamassarella.com, Instagram @r_b_festival, Facebook RB Festival Massarella.

LA ZUPPA – Vera delizia della cultura contadina. Un concentrato di pane toscano raffermo, fagioli cannellini bolliti con salvia e aglio, olio di oliva bono, cavolo nero, zucchini, verza, carote, cipolla, sedano, patate, pomodori sale e pepe. La preparazione richiede molte ore di lavoro ogni giorno. Programma RB Festival & Sagra della Zuppa 2026Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero.Giovedì 16 luglio 2026CRAZY 90sIl Party Anni 90Venerdì 17 luglio 2026MATTEO ALIENOGIOVANNI TI AMO+ Dj SetSabato 18 luglio 2026INCUBO+HARASCARDYLAN CAT+ Dj SetDomenica 19 luglio 2026⁠PROIEZIONE SU MAXISCHERMO FINALEMONDIALI DI CALCIO 2026+ Dj SetGiovedì 23 luglio 2026SERATA MASSIGIANACabaret e Musica dei Massigiani allo sbaraglioVenerdì 24 luglio 2026SVEGLIAGINEVRAGENERIC ANIMAL+ Dj SetSabato 25 luglio 2026⁠MANAGEMENT DEL DOLORE POST-OPERATORIOZARA COLOMBO+ Dj SetDomenica 26 luglio 2026SONIDO GALLO NEGROCITTÀ DESERTASAGRA della ZUPPA 202655° edizione - Piazza 23 agosto - Massarella – Fucecchio – FirenzeInfo Faceboook Antica Contrada Massarella