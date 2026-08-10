Pregiudizio contro la pace: Montanari all'attacco di Noa

Firenze, storicamente concepita come il crocevia del dialogo universale sotto la visione profetica di Giorgio La Pira — l'architetto dei "Colloqui del Mediterraneo" — assiste oggi a una preoccupante involuzione. Mentre una parte della città cerca di restare fedele alla sua vocazione di ponte tra i popoli, emerge un protagonismo divisivo che preferisce il recinto ideologico al confronto aperto. Al centro di questa deriva si staglia la figura di Tomaso Montanari, portavoce di una visione che Alessandro Draghi (Fratelli d’Italia) liquida senza mezzi termini come "distruttiva ed insolente".

Il settarismo di certa sinistra radicale non si limita a dissentire, ma opera una delegittimazione sistematica che rifiuta il dialogo persino con le voci israeliane più coraggiose e pacifiste, come quella della cantante Noa. È un paradosso politico: un manicheismo binario, che cancella l'interlocutore a priori, compiendo un "lavoro sporco" che piace alle organizzazioni estremiste e ricalca pericolosamente la logica di esclusione totale propria di Hamas.

L’attacco sferrato da Montanari contro l'iniziativa "Re-Imagine Peace" e la presenza di Noa a Firenze non è un semplice scivolone dialettico, ma un sintomo di quello che Alessandro Draghi definisce un "antisemitismo" privo di "senso della misura". Colpire un evento che si pone come punto di dialogo tra Israele e Palestina significa tradire l'anima stessa di Firenze, che Draghi contrappone al settarismo di Montanari ricordando la fortuna di avere in città "illustri personaggi che sanno dialogare".

Il consigliere Draghi ha espresso il proprio sdegno con un affondo tagliente: “Un consiglio a Montanari: si occupi dei suoi studenti e meno di questioni che, evidentemente, non è in grado di comprendere.”

Mentre Montanari si arrocca nella sua torre d'avorio ideologica, chi ha partecipato all'iniziativa a San Miniato al Monte ha toccato con mano la complessità di costruire spazi di pace in tempi di odio, riconoscendo il valore di chi, a differenza del rettore, preferisce sporcarsi le mani con la diplomazia culturale piuttosto che con la provocazione fine a se stessa.

Il bersaglio di questa furia ideologica è Noa, non solo cantante di fama mondiale, ma fondatrice visionaria del Re-Imagine Peace Festival. Attaccare lei significa attaccare un modello di attivismo che non cerca la vittoria su un nemico, ma la costruzione di una cittadinanza condivisa. Come emerge chiaramente dall'appello "Heritage for Building Peace", la missione di Noa si articola su pilastri che il pregiudizio montanariano non vuole vedere:

Creazione di opportunità di dialogo: Trasformare la musica e la cultura in un linguaggio universale capace di scavalcare i muri della politica.

Trasformare la musica e la cultura in un linguaggio universale capace di scavalcare i muri della politica. Promozione del patrimonio culturale come risorsa condivisa: Vedere nell'eredità storica non un elemento di divisione, ma un catalizzatore per il rispetto reciproco.

Vedere nell'eredità storica non un elemento di divisione, ma un catalizzatore per il rispetto reciproco. Adesione all'appello "Heritage for Building Peace": Un impegno che unisce oltre 100 paesi nel mondo per porre la cultura al servizio della pace.

Risulta grottesco che la sinistra radicale tenti di delegittimare una figura che collabora strettamente con il Cardinale Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme — una delle voci più autorevoli e coraggiose nel chiedere la fine del conflitto — e che offre una piattaforma globale al Parents Circle Families Forum.

Anche all'interno del Partito Democratico, lo stupore per l'atteggiamento di Montanari è palpabile. Luca Milani ha manifestato la propria incredulità di fronte alla scelta di criticare un evento nato per lenire l'atroce dolore che sta martoriando tanto Gaza quanto Israele. La posizione di Montanari ignora cinicamente le testimonianze di chi ha trasformato il lutto in riconciliazione.

Figure come Bushra Awad (palestinese) e Robi Damelin (israeliana), entrambe insignite del Fiorino d'Oro dal Comune di Firenze, rappresentano l'antitesi vivente del settarismo. Queste due madri, che hanno perso i figli nel conflitto, dimostrano che il perdono non è un'astrazione. Rifiutare il dialogo con figure del genere significa, nelle parole di Milani, alzare "nuovi muri" e regalare ossigeno a chi vuole la guerra eterna. Delegittimare l'incontro alla Badia Fiorentina non è un atto di giustizia, ma una sottrazione di spazio vitale alla speranza.

L'atteggiamento di Montanari svela una inquietante convergenza tra la sinistra radicale e la logica binaria dei fanatici. Quando si nega la legittimità di una voce israeliana pacifista, si convalida implicitamente l'obiettivo estremista: la scomparsa dell'altro. La logica di Montanari e quella di Hamas, pur su piani diversi, condividono la medesima grammatica dell'esclusione. Questa sovrapponibilità si articola in tre punti critici:

Negazione dell'Interlocutore: Il rifiuto dogmatico di riconoscere qualsiasi interlocutore israeliano, anche se schierato contro l'occupazione. Senza un "altro" con cui parlare, resta solo il campo di battaglia. Alimentazione dell'Odio: La trasformazione sistematica di ogni occasione di ascolto in uno scontro ideologico, avvelenando i pozzi del dialogo civico. Occupazione dello Spazio Pubblico: Il tentativo di imporre una narrazione monolitica che soffoca il pluralismo, tradendo l'eredità lapiriana di Firenze come "città aperta".

La pace non è un feticcio ideologico, ma un processo faticoso che richiede, come sottolineato da Luca Milani, il "riconoscimento dei diritti, della libertà e della dignità del popolo palestinese" insieme alla "sicurezza del popolo israeliano". Chi, come Tomaso Montanari, decide di trasformare la ricerca del dialogo in un tribunale inquisitorio, non sta difendendo i diritti dei palestinesi; sta semplicemente costruendo il piedistallo per il proprio fanatismo.

Sottrarre spazi all'incontro significa cedere terreno a chi occupa la realtà con la violenza. Firenze deve scegliere se continuare a essere il laboratorio della pace o diventare l'avamposto di un'intolleranza che non sa fare altro che alzare muri. Chi trasforma il dialogo in un tribunale ideologico non sta difendendo gli oppressi; sta semplicemente costruendo il piedistallo per il proprio fanatismo, condannando la sinistra a una irrilevanza morale che fa solo il gioco dei distruttori.