Addio a Paolo Fresco: il cordoglio di Firenze

Fresco Parkinson Institute Italia Onlus

Paolo Fresco è stato un poliglotta dell'industria, uno dei rari manager capaci di tradurre la logica ferrea del capitalismo globale nel linguaggio caldo della solidarietà territoriale. Se la cronaca economica lo ha consacrato come l'uomo capace di navigare tra i colossi di Fairfield e Torino, la storia profonda lo ricorderà come il visionario che ha scelto le colline di Fiesole per orchestrare la sua sfida più difficile. La sua figura incarna un paradosso affascinante: come può un leader che ha governato giganti come General Electric e Fiat, orientando i flussi di capitale mondiale, dedicare il crepuscolo della propria vita alla fragilità estrema di una malattia degenerativa? La risposta non risiede in un semplice cambio di rotta, ma in una sintesi magistrale tra il rigore del comando e la sensibilità dell'umanista.

Uno dei capitoli più lucidi della carriera di Fresco non si è scritto nei grattacieli di Manhattan, ma nel cuore industriale di Firenze. L’acquisizione del Nuovo Pignone da parte di General Electric non fu una mera operazione finanziaria di "mergers and acquisitions", bensì un atto di lungimiranza geopolitica e industriale. Fresco non si limitò a salvare una fabbrica; egli ebbe la visione di riposizionare un asset provinciale rendendolo il perno mondiale del settore dell’energia. Sotto la sua egida, l’eccellenza toscana ha smesso di essere un tesoro locale per diventare uno standard globale, garantendo innovazione e una stabilità occupazionale che dura ancora oggi.

“La Toscana gli deve un capitolo significativo della propria storia economica: fu tra gli artefici dell'acquisizione del Nuovo Pignone di Firenze da parte di GE, un passaggio che ha permesso a un'eccellenza nata sul nostro territorio di affermarsi come punto di riferimento mondiale nel settore dell'energia, creando innovazione, occupazione e sviluppo.” spiega Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana

Il legame tra Paolo Fresco e Firenze ha superato la formalità dei titoli. Nel 2016, il conferimento delle "Chiavi della Città" non è stato un omaggio alla sua residenza fiesolana, ma il riconoscimento di un'affinità elettiva. È raro che una figura dell'élite industriale globale riesca a farsi amare sinceramente da una comunità urbana complessa come quella fiorentina. Fresco ci è riuscito diventando un "amico" presente, capace di spogliarsi del peso del proprio status per offrire disponibilità e ascolto. Il suo non era un mecenatismo di facciata, ma un'integrazione profonda nel tessuto umano della città.

“Ebbi l’onore, da sindaco, di conferirgli le Chiavi della Città come segno della gratitudine e dell’affetto della nostra comunità per il suo straordinario percorso umano e professionale. Con Paolo Fresco non se n’è andato solo un grandissimo dirigente d’impresa, ma anche un amico, una persona brillante, generosa, affettuosa e sempre disponibile.” racconta Dario Nardella, Europarlamentare e già Sindaco di Firenze.

L'aspetto forse più rivoluzionario della fase matura di Paolo Fresco è stato il modo in cui ha trasposto il "modello GE" — fatto di efficienza, networking internazionale e benchmark di eccellenza — nel campo della filantropia scientifica. Con la nascita della Fondazione Paolo e Marlene Fresco, egli ha trasformato la sofferenza personale legata alla malattia della moglie in un'infrastruttura di speranza.

Fresco non ha semplicemente donato risorse; ha "costruito ponti" scientifici utilizzando la sua immensa rete di relazioni costruita in trent'anni ai vertici mondiali. Grazie alla sua determinazione, il Fresco Parkinson Institute è diventato parte integrante del network di eccellenza della Parkinson's Foundation statunitense. Ha applicato la logica del grande network d’affari alla ricerca medica, elevando gli standard clinici italiani attraverso un costante scambio di competenze tra le due sponde dell’Atlantico.

Il coronamento di questa visione sistemica si è concretizzato in "Casa Parkinson" a Firenze. Questo progetto non è una semplice struttura sanitaria, ma un manifesto politico e civile sulla collaborazione tra pubblico e privato. Attraverso una sinergia che ha visto uniti la Fondazione Paolo e Marlene Fresco, la Regione Toscana, l'Asl Toscana Centro e la Fondazione CR Firenze, è nato un modello di presa in carico totale del paziente. È l'esempio tangibile di come il senso di responsabilità di un leader possa tradursi in servizi che sostengono non solo il malato, ma l'intero nucleo familiare, trasformando il successo privato in un bene comune indissolubile.

“La sua visione, il suo senso di responsabilità e la sua generosità restano un esempio per tutti. Attraverso Casa Parkinson, esempio importante di collaborazione pubblico-privato, ha dato un impulso decisivo alla ricerca e un sostegno importante a molti pazienti e alle loro famiglie.” afferma Sara Funaro, Sindaca di Firenze.

L'eredità di Paolo Fresco, scomparso all'età di 93 anni, ci impone una riflessione profonda sulla natura della leadership. La sua vita suggerisce che il successo non sia una destinazione fatta di dividendi e bilanci, ma un processo di restituzione. Fresco ha dimostrato che la stessa determinazione necessaria per guidare la Fiat o la General Electric può essere impiegata per combattere le battaglie più umane e vulnerabili.