Viola, ecco la seconda divisa 2026/27

Ph ACF Fiorentina

Joma e ACF Fiorentina presentano la seconda divisa per la stagione 2026/27, una maglia che si ispira al giglio attraverso eleganti dettagli in rilievo.

La nuova divisa da trasferta eleva uno dei simboli più riconoscibili dell’identità viola in un design elegante e profondamente legato al club.La maglia parte da una base bianca, un colore che dona luminosità e permette ai dettagli ispirati al giglio di emergere con discrezione. Il motivo grafico è integrato direttamente sul tessuto mediante tecnica embossed, creando una finitura in rilievo che dona profondità alla texture, senza alterarne la sobrietà.I dettagli sono a contrasto viola, il colore che caratterizza il club e la sua tifoseria.

Completano la maglia anche i 13 gigli inseriti con tecnica embossed nel rib della manica sinistra, a rafforzare il legame con l’identità della squadra.La nuova maglia da trasferta celebra anche i 100 anni del club: sul fronte è presente il contatore 1926-2026 e, all’interno del colletto, il numero 100 reinterpretato graficamente per richiamare il simbolo dell’infinito. Lo stemma dell’ACF Fiorentina è termosaldato in silicone e presenta diversi gigli in rilievo, identificabili anche al tatto.*Tecnologia applicata al calcio di massimo livello*Per la stagione 2026/27 Joma ha introdotto soluzioni tessili all'avanguardia per rispondere alle esigenze del calcio attuale:- *Sostenibilità*: tessuto 100% poliestere riciclato ottenuto da bottiglie di plastica PET.

Un materiale leggero e resistente che permette di ridurre del 75% le emissioni di CO2 rispetto ai tessuti tradizionali.- *Traspirabilità*: struttura tecnica con tecnologia MICRO-MESH SYSTEM posizionata nelle zone di maggiore sudorazione per un controllo efficiente dell’umidità.- *Comfort*: stemma termosaldato in silicone per evitare sfregamenti. Cuciture resistenti e confortevoli per garantire durata e libertà di movimento. Finiture rib su collo e polsini per una vestibilità aderente al corpo.La maglia away rappresenta un altro punto di partenza nella nuova storia condivisa tra ACF Fiorentina e Joma, che accompagnerà la squadra e i suoi tifosi in ogni sfida della prossima stagione.---Vuoi che te lo adatti anche in *versione breve per social* + 3 titoli alternativi?