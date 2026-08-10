Cultura

'Sto raccontando la Firenze nascosta'

Jacopo Bianchi (Video) torna in piazza Beccaria e svela la nuova scoperta: un antico posto di guardia

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
13 Luglio 2026 11:05
NUOVI REPERTI ARCHEOLOGICI PORTA ALLA CROCE

Jacopo Bianchi, sei tornato in piazza Beccaria. Cosa è emerso di nuovo?

Da dicembre 2025 ho realizzato cinque video per documentare gli scavi. Dopo le Mura Arnolfiane, oggi vi racconto le ultime straordinarie scoperte: è stato individuato quello che potrebbe essere l’antico posto di guardia collegato alle Mura Arnolfiane.

Cosa si vede esattamente?

Approfondimenti

I resti sono notevoli: i perimetri di diversi ambienti, tracce di pavimentazione in cotto fiorentino e porzioni di mura perimetrali ancora ben conservate.

Che importanza ha questo ritrovamento

Il sito è in continuità con la struttura ad arcate trovata a dicembre 2025. Conferma ancora una volta l’enorme importanza storica e archeologica dell’area di piazza Beccaria.

Gli scavi sono conclusi?

No, sono ancora in corso e potrebbero emergere anche ulteriori ambienti sotterranei. Con le mie immagini continuo a documentare una parte della storia nascosta sotto Firenze. Chiamatemi Jacopo Video.

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