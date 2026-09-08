Rifiuti in Toscana tra innovazione storica e caos politico

Per i cittadini toscani, la gestione dei rifiuti ha smesso da tempo di essere un dibattito puramente ecologista per trasformarsi in un’urgenza economica e di governance. Oggi la regione si trova nel mezzo di una "tempesta perfetta": da un lato, un cronico deficit impiantistico che costringe a esportare scarti verso altre regioni; dall'altro, l'incremento della TARI che grava su famiglie e imprese, alimentato proprio dai costi logistici di questo esodo forzato. Il paradosso è evidente: una regione che ambisce all'eccellenza nell'economia circolare, ma che ancora oggi paga dazi per smaltire altrove ciò che non riesce a gestire internamente. In questo contesto, il via libera all'impianto di Peccioli non è solo una notizia tecnica, ma un test cruciale per la tenuta del sistema Toscana.

Il sito di Legoli, nel comune di Peccioli, si candida a diventare il simbolo di un cambio di paradigma tecnologico che punta a superare l'era dei termovalorizzatori tradizionali. La svolta risiede nell'ossicombustione, un processo di scomposizione molecolare dei rifiuti solidi urbani che opera in totale assenza di emissioni in aria. Dal punto di vista tecnico, il sistema si basa su quello che il Presidente Eugenio Giani ha descritto come un "grande serbatoio" ad altissime temperature. In questo ambiente controllato, il calore estremo non si limita a bruciare, ma distrugge i legami molecolari del rifiuto, trasformandolo direttamente in energia pulita e sottoprodotti riutilizzabili. È il passaggio definitivo dall'onere della discarica alla valorizzazione della materia.

“Con il via libera alla realizzazione dell'impianto di ossicombustione siamo di fronte ad un risultato storico per la Toscana... che ci permetterà di passare, in modo determinante, da quello che è un onere di smaltimento dei rifiuti in discarica, ad un sistema moderno capace di superare anche l'utilizzo degli inceneritori, i termovalorizzatori, perché, grazie all'ossicombustione, si fonda sulla distruzione e la trasformazione in energia dei rifiuti solidi urbani.” dichiara Eugenio Giani.

Raggiungere l'autosufficienza strategica significa, prima di tutto, porre fine alla dipendenza dai termovalorizzatori di Lombardia e Veneto. Per anni, la Toscana ha delegato il proprio smaltimento al Nord, subendo costi di trasporto e tariffe di conferimento che hanno gonfiato le bollette dei residenti. La realizzazione dell'impianto di Peccioli promette di ribaltare questa "geopolitica dei rifiuti", garantendo una sovranità gestionale che è il presupposto essenziale per ogni manovra di sgravio fiscale. Non è un caso che Giani abbia scelto di "dedicare" questo risultato ai cittadini: la promessa di un risparmio consistente sulla TARI rappresenta un'operazione di gestione del consenso che mira a trasformare un'efficienza industriale in un dividendo politico immediato.

Se la tecnologia corre verso il futuro, la politica regionale sembra invece impantanata in uno stallo decisionale che rasenta l'ingovernabilità. Il voto in Giunta sull'impianto di Peccioli ha messo a nudo una maggioranza profondamente frammentata: un assessore ha espresso voto contrario, uno è risultato assente e un altro ha votato a favore smentendo apertamente la linea del proprio partito.

Il Movimento Cinque Stelle sostiene che servono politiche lungimiranti in grado di fare scelte innovative e a difesa dell'ambiente. L'assessore Barontini sta lavorando sul Piano Regionale di Economia Circolare, per la prevenzione e riduzione dei rifiuti e il recupero di materia. Il voto di ieri sull'ossicombustore di Peccioli è stato per il M5 Suna presa d'atto dovuta di un iter amministrativo concluso e iniziato nel 2023.

Di fronte a questa scomposizione della sua squadra, il Presidente Giani tace, un silenzio che Paolo Bambagioni — Presidente della Commissione Controllo — interpreta come il segno di una totale mancanza di guida. Secondo Bambagioni, l'assenza di un piano industriale unitario riduce il cosiddetto "campo largo" a un mero accordo di potere, dove la tutela dei singoli interessi di fazione prevale sulla pianificazione strategica regionale.

"Il conto delle non scelte lo pagano i toscani. Quanto accaduto sull'impianto di Peccioli dimostra che il cosiddetto campo largo è solo un accordo di potere senza visione né organicità, dove ognuno coltiva il suo orticello e alla fine a pagare il conto sono sempre i cittadini toscani." afferma Paolo Bambagioni.

La Toscana si trova oggi sospesa tra due realtà inconciliabili. Da una parte, l'entusiasmo per un'innovazione tecnologica che potrebbe posizionarla all'avanguardia in Europa grazie all'ossicombustione; dall'altra, una crisi di governance che minaccia di trasformare ogni progresso in un nuovo terreno di scontro elettorale. Il risparmio sulla TARI e l'autosufficienza rimarranno miraggi se la politica continuerà a procedere per strappi e silenzi istituzionali.