​Via della Chimera: il costo della bonifica dell'area abbandonata

Dopo anni di immobilismo e segnalazioni cadute nel vuoto, i residenti di Rovezzano vedono finalmente muoversi le macchine operative in Via della Chimera. La rigenerazione urbana arriva come un'emergenza invece che come manutenzione ordinaria. La bonifica di quest'area è infatti il culmine di un fallimento gestionale che ha trasformato un quadrante cittadino in una zona franca, lasciando in eredità un conto economico e ambientale che graverà interamente sulle spalle dei contribuenti.

Guglielmo Mossuto ha acceso i riflettori su un preventivo che supera i 100.000 euro. Una stima che lo stesso definisce ottimistica data la stratificazione di rifiuti accumulati in anni di occupazione.

Secondo il capogruppo della Lega in Palazzo Vecchio: "Ci pare fantascienza, infatti, che gli abusivi [...] si accolleranno alcuna spesa e quindi la risposta pare, ahinoi, scontata. Un onere economico che [...] sarà pure considerevole. [...] Siccome non accadrà [che paghino loro], ecco, dunque, un'ulteriore gabella a carico dei fiorentini, già alle prese con una tariffa per la raccolta dei rifiuti molto alta, a fronte di un pessimo servizio. Per dirla alla Totò: E io pago, anzi nel caso in oggetto, tutti noi paghiamo!"

Approfondimenti Rigenerazione urbana in Via della Chimera

La bonifica di Via della Chimera non è un semplice trasloco di ingombranti, ma una gestione di rifiuti speciali. Luca Santarelli (Gruppo Misto-Noi Moderati) ha sollevato il velo sulla complessità tecnica dell'intervento, inviando una diffida formale alla Polizia Municipale e ad Alia Servizi Ambientali. L'investigazione tecnica evidenzia il rischio di una contaminazione profonda delle falde acquifere se la separazione dei materiali non sarà rigorosa. I punti critici della "bomba" ambientale includono:

Amianto e veleni chimici : Presenza di diossine, solventi clorurati e policlorobifenili, letali per il suolo e la salute pubblica.

Presenza di diossine, solventi clorurati e policlorobifenili, letali per il suolo e la salute pubblica. Metalli pesanti : Alte concentrazioni di piombo, cadmio, arsenico e mercurio, pronti a sciogliersi nel percolato.

Alte concentrazioni di piombo, cadmio, arsenico e mercurio, pronti a sciogliersi nel percolato. Rifiuti elettronici : Pile e batterie al litio o piombo che rilasciano acidi e metalli rari direttamente nel terreno.

Pile e batterie al litio o piombo che rilasciano acidi e metalli rari direttamente nel terreno. Plastiche e polimeri: Accumuli massicci che richiedono uno smaltimento dedicato per evitare la persistenza ambientale.

La richiesta di Santarelli è che serve una vigilanza costante affinché Alia non si limiti a una rimozione superficiale, ma garantisca la tracciabilità documentale di ogni grammo di veleno rimosso.

La bonifica odierna è la prova del "colpevole ritardo" con cui le istituzioni sono intervenute. Mossuto punta il dito contro l'eredità politica delle precedenti Giunte di Sinistra, accusandole di aver permesso che il degrado si auto-alimentasse per anni.

Quando la risposta pubblica non è tempestiva, il degrado urbano smette di essere un problema estetico e diventa un costo moltiplicatore. Ogni anno di attesa in Via della Chimera ha permesso che i rifiuti aumentassero e che l'illegalità si radicasse, trasformando un piccolo intervento di decoro in un'operazione di protezione civile da centinaia di migliaia di euro. La politica del "rinvio" ha generato un debito occulto che oggi viene presentato ai cittadini sotto forma di bonifica d'urgenza.

Il caso di Via della Chimera è lo specchio di una gestione del territorio che interviene solo quando l'emergenza diventa insostenibile. Ricapitolando: i costi sono esorbitanti (oltre 100.000 euro), i rischi ambientali sono sistemici e la responsabilità politica appare diluita in anni di omissioni.