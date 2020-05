Riapre il Borro Tuscan Bistro in Lungarno Acciaiuoli

Per un lunch break dai sapori genuini, gustoso e veloce, nel cuore della città. Il servizio di consegna e take away è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:30 alle ore 14:30 per la consegna a domicilio dalle ore 12:00 alle ore 15:00 per il ritiro o consumo sul posto

Firenze, maggio 2020 – Il Borro Tuscan Bistro di Firenze, un vero e proprio concept shop dedicato al gusto,alla cucina toscana e alle materie prime di qualità, e gestito da Andrea Campani, Executive Chef dei ristoranti de Il Borro, è pronto ad accogliere i propri clienti da mercoledì 27 maggio 2020, con una nuova proposta gastronomica studiata ad hoc.Il menu è pensato per una pausa pranzo veloce e gustosa: sarà consegnato direttamente a casa o in ufficio, o potrà essere ritirato presso il locale grazie al servizio di take way.

I clienti che lo desiderano - previa prenotazione - avranno la possibilità di ritirare il proprio pasto e consumarlo comodamente seduti ai tavoli del locale, affacciati sulle suggestive rive del fiume Arno. In questo caso non verrà effettuato il servizio ai tavoli.

L’offerta, che cambierà settimanalmente, include 3 antipasti, 3 primi e 3 secondi piatti ispirati alla tradizione toscana, realizzati con ingredienti stagionali freschi, come le verdure che provengono direttamente dall’Orto biologico de Il Borro e le carni, i formaggi e il pescato forniti da artigiani virtuosi della zona attentamente selezionati.

Tra le proposte: “Battuta di manzo di Calvana, verdure croccanti e mayo allo yogurt”, “Lasagna di zucchine grigliate, polpo e olive”, “Zucche tonde ripiene con pesto di dragoncello” , e tante altre creazioni che riflettono la filosofia de Il Borro, basata su autenticità, recupero delle tradizioni, innovazione e attenzione alla sostenibilità e alla territorialità.

Nelle prossime settimane sono in programma attività e iniziative che andranno ad arricchire l’offerta de Il Borro Tuscan Bistro, sempre svolte nel pieno rispetto delle norme igienico – sanitarie, per garantire ai clienti un’esperienza rilassata e appagante.Informazioni utili: Servizio disponibile a pranzo: da lunedì a venerdì. Gli orari ritiro/consegna sono i seguenti, a seconda della preferenza indicata al momento dell’ordinazione:- 12:30/14:30 per la consegna a domicilio- 12:00/15:00 per il ritiro o consumo sul posto.

Le ordinazioni possono essere effettuate il giorno stesso tramite:- Canali social ufficiali de Il Borro Tuscan Bistro (Facebook e Instagram: @tuscanbistro)- Email: tuscanbistro@ilborro.it- N° tel. fisso: +39 055 290423- WhatsApp: + 39 344 0242807