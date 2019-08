Produzione di gelato, che smacco per l'Italia: ora è terza dietro Francia e Germania

Analisi di Coldiretti: crollo del 15% e perdita di un primato storico, che affonda le radici a Firenze nel Cinquecento alla Corte medicea, dove sorbetti e cremolati erano golosità irrinunciabili

(DIRE) Roma, 26 ago. - Crolla del 15% la produzione di gelato in Italia che scende a 435 milioni di litri e si colloca solo al terzo posto in Europa per effetto del sorpasso della Francia (451 milioni di litri) mentre in testa alla classifica si posiziona la Germania con 494 milioni di litri. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Eurostat relativi al 2018 che evidenziano la perdita di un primato storico del Made in Italy.

Uno smacco per l'Italia dove la produzione di gelato e' nata oltre 500 anni fa con le prime notizie che - sottolinea la Coldiretti - risalgono alla meta' del XVI secolo nella corte medicea di Firenze con l'introduzione stabile di sorbetti e cremolati nell'ambito di feste e banchetti, anche se fu il successo dell'export in Francia a fare da moltiplicatore globale con il debutto ufficiale in terra americana dove la prima gelateria venne aperta a New York nel 1770 grazie all'imprenditore genovese Giovanni Bosio.

Da allora - continua la Coldiretti - la corsa del gelato non si e' piu' fermata a livello globale anche grazie al grande flusso migratorio dall'Italia di mastri gelatai. Tra i Paesi di destinazione privilegiati proprio la Germania dove - precisa la Coldiretti - l'arte e' stata rapidamente appresa e diffusa tanto da conquistare il primato europeo nella produzione. La globalizzazione del gelato e' stata senza dubbio spinta dall'interesse crescente delle multinazionali molto presenti nel settore e attente nel fare shopping di prestigiosi marchi emergenti, da Grom acquisito nel 2015 dall'Unilever che controlla anche Algida e Magnum alla Nestle con i gelati Motta e Antica gelateria del Corso.

Il gelato resta comunque uno degli alimenti piu' amati dagli italiani che ne consumano annualmente 6 chilogrammi a testa grazie alla presenza di quasi 40mila le gelaterie dove si stima lavorino oltre 150mila addetti. Tra le tendenze Va segnalata- sottolinea la Coldiretti - una progressiva destagionalizzazione dei consumi, nonostante l'estate resti la stagione privilegiata per coni e coppette. Ad essere preferito e' di gran lunga il gelato artigianale nei gusti storici anche se - continua la Coldiretti - cresce la tendenza nelle diverse gelaterie ad offrire "specialita' della casa" che incontrano le attese dei diverse target di consumatori, tradizionale, esterofilo, naturalista, dietetico o vegano.

Rilevante in Italia - precisa la Coldiretti - e' anche l'impatto sull'indotto, con l'utilizzo di 220mila tonnellate di latte, 64mila di zuccheri, 21mila di frutta fresca e 29mila di altre materie prime. Va per questo sottolineata - sottolinea la Coldiretti - l'importanza della frutta e del latte freschi italiani nella preparazione del vero gelato dove purtroppo rischiano di prevalere surrogati di bassa qualita'.

Da segnalare negli ultimi anni il boom delle agrigelaterie che garantiscono la provenienza della materia prima dalla stalla alla coppetta con gusti che vanno dal latte di asina a quello di capra fino alla bufala. Nelle agrigelaterie - conclude la Coldiretti - e' particolarmente curata la selezione degli ingredienti, dal latte alla frutta, che sono rigorosamente freschi con gusti a "chilometri zero" perche' ottenuti da prodotti locali che non devono essere trasportati con mezzi che sprecano energia ed inquinano l'ambiente.