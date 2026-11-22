La Pro Loco per Bagno a Ripoli APS ha ufficialmente rinnovato il proprio consiglio esecutivo, che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni (2026-2030). A seguito delle elezioni tenutesi lo scorso 6 novembre, nella serata del 9 novembre, si è proceduto alla distribuzione delle cariche sociali.

Il voto ha premiato la continuità e il lavoro svolto: tutti i membri del precedente consiglio sono stati infatti rieletti, confermando in toto i ruoli chiave di Presidente, Lara Cecconi e Tesoriera, Laura Forconi.

Novità di rilievo alla Vicepresidenza e alla Segreteria, designate all’unanimità:

Lisa Volpi, socia storica di lunga data della Pro Loco, assume la carica di Vicepresidente, succedendo a Paolo Vermigli, il quale continua il suo impegno all'interno dell'associazione in qualità di consigliere.

Cesare Bacci, alla sua prima esperienza all'interno del Consiglio direttivo, è stato designato Segretario, succedendo alla veterana e attivissima socia Nicla Dugheri. Il nuovo Consiglio Direttivo si arricchisce inoltre di competenze fresche e sguardi orientati al futuro grazie ai nuovi ingressi:

Margherita Meli, la consigliera più giovane del gruppo, porterà nuova linfa e idee innovative dal punto di vista culturale e sociale.

Simonetta Fanteria, forte della sua esperienza come socia intraprendente e dotata di ottime capacità organizzative, entra per la prima volta nella direzione dell'associazione.

Carlotta Visca assume il ruolo di nuova consigliera mettendo a disposizione la sua competenza nella gestione delle pubbliche relazioni, con uno sguardo attento, critico e sensibile verso i temi dell'inclusione.

Con questa squadra rinnovata, che unisce la preziosa esperienza dei veterani all'entusiasmo delle nuove forze, la Pro Loco per Bagno a Ripoli APS si prepara ad affrontare le sfide dei prossimi quattro anni con l'obiettivo di continuare a valorizzare e promuovere il territorio e la comunità locale.

Il primo appuntamento con i cittadini: la Festa di Prim.Olio 2026

Sarà possibile conoscere ed incontrare di persona tutti i membri del nuovo Consiglio Direttivo già il prossimo fine settimana in occasione della Festa di Prim.Olio. Presso lo stand della Pro Loco si terrà un momento particolarmente significativo: alla presenza di WikiPedro, dell’Amministrazione Comunale e dell'intero Consiglio, verrà premiato con il Ripolino d’oro il video vincitore del contest "Ama Bagno a Ripoli".

La 28esima edizione della mostra mercato si terrà sabato 14 e domenica 15 novembre: due giorni tra fettunta, area food, prodotti dell’orto, artigianato e iniziative per grandi e piccoli.