La Pro Loco per Bagno a Ripoli APS ha ufficialmente rinnovato il proprio consiglio esecutivo, che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni (2026-2030). A seguito delle elezioni tenutesi lo scorso 6 novembre, nella serata del 9 novembre, si è proceduto alla distribuzione delle cariche sociali.
Il voto ha premiato la continuità e il lavoro svolto: tutti i membri del precedente consiglio sono stati infatti rieletti, confermando in toto i ruoli chiave di Presidente, Lara Cecconi e Tesoriera, Laura Forconi.
Novità di rilievo alla Vicepresidenza e alla Segreteria, designate all’unanimità:
- Lisa Volpi, socia storica di lunga data della Pro Loco, assume la carica di Vicepresidente, succedendo a Paolo Vermigli, il quale continua il suo impegno all'interno dell'associazione in qualità di consigliere.
- Cesare Bacci, alla sua prima esperienza all'interno del Consiglio direttivo, è stato designato Segretario, succedendo alla veterana e attivissima socia Nicla Dugheri.
Il nuovo Consiglio Direttivo si arricchisce inoltre di competenze fresche e sguardi orientati al futuro grazie ai nuovi ingressi:
- Margherita Meli, la consigliera più giovane del gruppo, porterà nuova linfa e idee innovative dal punto di vista culturale e sociale.
- Simonetta Fanteria, forte della sua esperienza come socia intraprendente e dotata di ottime capacità organizzative, entra per la prima volta nella direzione dell'associazione.
Il primo appuntamento con i cittadini: la Festa di Prim.Olio 2026
Sarà possibile conoscere ed incontrare di persona tutti i membri del nuovo Consiglio Direttivo già il prossimo fine settimana in occasione della Festa di Prim.Olio. Presso lo stand della Pro Loco si terrà un momento particolarmente significativo: alla presenza di WikiPedro, dell’Amministrazione Comunale e dell'intero Consiglio, verrà premiato con il Ripolino d’oro il video vincitore del contest "Ama Bagno a Ripoli".
La 28esima edizione della mostra mercato si terrà sabato 14 e domenica 15 novembre: due giorni tra fettunta, area food, prodotti dell’orto, artigianato e iniziative per grandi e piccoli.